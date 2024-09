El autor del tiroteo que dejó cuatro muertos en una secundaria de Georgia tiene 14 años

El autor del tiroteo registrado este miércoles en un instituto del estado estadounidense de Georgia tiene 14 años, está bajo la custodia de las autoridades, será acusado de asesinato y juzgado como un adulto, informaron las autoridades locales.



El adolescente mató a cuatro personas, dos de ellas estudiantes de la escuela de secundaria Apalachee de Winder y las otras dos profesores, apuntó en una conferencia de prensa el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey.



Las fuerzas del orden recibieron una llamada de alerta a las 10:20 hora local. El agresor, un estudiante de ese centro educativo, fue hallado por los agentes minutos después de que estos llegaran al lugar y se entregó en cuanto se vio rodeado.



Según se precisó en la conferencia de prensa, cuando se dio cuenta de que si no se entregaba podía ser disparado se rindió, se echó al suelo y quedó bajo custodia policial.

No se sabe todavía si tenía relación con las víctimas, un vínculo que la investigación abierta está analizando, y tampoco se han facilitado detalles del arma utilizada ni de cuántos disparos efectuó.



Al joven se le ha sometido ya a un interrogatorio y está colaborando con las autoridades.



Las fuerzas del orden subrayaron que todavía es demasiado pronto para tener toda la información sobre lo sucedido.



En las imágenes distribuidas por los medios locales por la mañana se vio el centro escolar evacuado, con miles de alumnos en el exterior del mismo. Varias ambulancias y efectivos policiales acudieron a la zona y también un helicóptero médico, que evacuó a varias personas.



Winder, una comunidad a una hora de Atlanta, tiene una población de aproximadamente 18,338 personas, según la Oficina del Censo.



La CNN precisó que el sistema escolar del Condado de Barrow tiene registrados unos 15,340 alumnos, de los cuales 1,932 están inscritos en el instituto Apalachee. Esa escuela permanecerá cerrada el resto de la semana.



The Gun Violence Archive, una plataforma que documenta los actos de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, indicó este miércoles que en lo que va de año ha habido en el país 384 tiroteos de masas, un término que incluye un mínimo de cuatro personas heridas o fallecidas, sin contar al agresor.



"No podemos continuar aceptándolo como algo normal", dijo el presidente estadounidense, Joe Biden, en un comunicado difundido por la Casa Blanca y en el que abogó por la colaboración de los republicanos en el Congreso para incrementar los controles y vetos a las armas de fuego.