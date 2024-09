Cuatro muertos y nueve heridos tras un tiroteo en un centro de secundaria de EE. UU.

Un tiroteo en un instituto estadounidense en el estado de Georgia, sembró el pánico este miércoles durante varias horas y dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos, según los medios.



Aunque la cadena CNN apuntó que hay "al menos cuatro muertos" y cerca de 30 heridos, el sheriff del Condado de Barrow, Jud Smith, solo confirmó en una rueda de prensa que hay "múltiples heridos" y no quiso pronunciarse sobre los reportes de fallecimientos.



La CNN avanzó que no está claro que todos los heridos hayan sido afectados por arma de fuego.



El suceso, en el que la policía logró detener a un sospechoso, se produjo en la escuela secundaria Apalachee, en Winder.



La Policía del Condado de Barrow apuntó en un primer momento en un comunicado que "los detalles sobre el número (de víctimas) o sus condiciones" no estaban disponibles y el sheriff tampoco ofreció más detalles.



"La investigación está en marcha", añadió Smith, según el cual se tardarán días en tener las respuestas sobre lo que ha pasado y por qué.

En las imágenes distribuidas por los medios locales se ve el centro escolar evacuado, con miles de alumnos en el exterior del mismo. Varias ambulancias y efectivos policiales fueron vistos en la zona y también un helicóptero médico, que evacuó a varias personas.



El sheriff apuntó que se había iniciado el proceso para que los alumnos se reunieran con sus familias y pidió respeto a su privacidad.



A través de un mensaje publicado en X, el gobernador del estado, Brian Kemp, afirmó que ha ordenado que todos los recursos estatales disponibles respondan al incidente.



"Seguiremos trabajando con socios locales, estatales y federales a medida que recopilamos información y respondemos mejor a esta situación", afirmó.



Según informó la Casa Blanca, el presidente, Joe Biden, recibió información de su asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, sobre el tiroteo, y su Administración "seguirá coordinándose con funcionarios federales, estatales y locales" a medida que se reciban más datos.



Winder, una comunidad a una hora de Atlanta, tiene una población de aproximadamente 18.338 personas, según la Oficina del Censo. La CNN precisó que el sistema escolar del Condado de Barrow tiene registrados unos 15.340 alumnos, de los cuales 1.932 están inscritos en el instituto Apalachee.