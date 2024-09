EE. UU. ve posibilidad de lanzamiento de histórica misión Polaris este fin de semana

La Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una ventana de lanzamiento para la histórica misión tripulada Polaris Dawn para la madrugada del próximo sábado, o en su defecto la del domingo, pero SpaceX aún no se ha pronunciado sobre este despegue, que saldrá del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida (EE. UU.).



La misión, que intentará en su tercer día de viaje la primera caminata espacial comercial y además se colocará a una altitud no alcanzada en más de 50 años, ha sido pospuesta varias veces debido a una fuga primero y después por condiciones meteorológicas desfavorables.



Según un plan de operaciones publicado este miércoles por la FAA, el sábado hay una ventana de lanzamiento de cuatro horas a las 3:33 EST (07:33 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, con posibilidades de respaldo el domingo.



Sin embargo, la compañía de Elon Musk aún no ha realizado ninguna actualización sobre la nueva ventana de lanzamiento avanzada por la FAA, y varios medios especializados, citando la misma agencia federal, señalan que el lanzamiento podría ser el viernes.



La misión Polaris Dawn, que transportará a cuatro astronautas civiles a altitudes orbitales extremas, originalmente iba a ser lanzada el pasado 26 de agosto, pero fue pospuesta en varias ocasiones.



SpaceX citó una fuga de helio y condiciones climáticas desfavorables en el área de recuperación como razones de algunos de los retrasos.



Se trata de la primera de las tres misiones que el multimillonario Jared Isaacman compró a SpaceX en 2022 para su Programa Polaris, a un monto no revelado.



Isaacman, fundador de la compañía de pagos por internet Shift4, comandó en 2021 la histórica misión Inspiration4, la primera completamente comercial que orbitó el planeta.

La tripulación de la Polaris Dawn, que se prevé estará cinco días en el espacio, se completa con el expiloto de la Fuerza Aérea de EE. UU. Scott Poteet, y con las ingenieras de SpaceX Sarah Gillis y Anna Menon, que ejercerán de especialista y oficial médica de vuelo, respectivamente.



Viajarán a bordo de una cápsula Dragon -lanzada por un cohete Falcon 9- la cual empezará a viajar por su cuenta unos 12 minutos después del despegue y a lo largo de sus cinco días de vuelo mantendrá una trayectoria elíptica.



En su primer día de viaje, la Polaris Dawn alcanzará una altura máxima de la Tierra de unos 1.400 kilómetros, más de lo que cualquier astronauta ha viajado desde el fin del programa Apolo de la NASA en 1972 y unos 960 kilómetros más arriba de donde viaja la Estación Espacial Internacional (EEI).



La tripulación permanecerá en esa órbita unas diez horas, tiempo en el que realizará una serie de pruebas científicas para estudiar los efectos en el cuerpo humano de un entorno de fuerte radiación.



En ese momento, además, Menon y Gillis se convertirán en las mujeres que más lejos han viajado de la Tierra en la historia. Mucho más de lo que hizo su predecesora, la astronauta de la NASA Kathryn Sullivan, quien a bordo de un transbordador espacial llegó hasta unos 620 kilómetros.



En su tercer día de viaje, la Polaris Dawn tiene previsto realizar la que será la primera caminata espacial privada, que en principio durará unas dos horas y la harán por turnos Isaacman y Gillis, ayudados por unos cables de 3.5 metros de largo.



La misión tiene previsto en su sexto día amerizar frente a las costas de Florida.