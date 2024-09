Melania Trump dice que sus memorias establecerán "la verdad" frente a "tergiversaciones"

La ex primera dama y esposa de Donald Trump, Melania Trump, dijo este jueves que en su libro de memorias, que llegará al mercado el próximo 1 de octubre, compartirá su perspectiva y "la verdad".



"Siento la responsabilidad de aclarar los hechos. Creo que es importante compartir mi perspectiva, la verdad", anotó la exmodelo eslovena de 54 años en un vídeo que publicó en sus redes sociales.



Melania Trump, además, anotó que "ha sido objeto de escrutinio público y tergiversaciones" y que escribir estas memorias ha sido "un viaje profundamente personal".

Contrariamente a otras memorias de personajes famosos, en este caso no ha habido filtraciones ni adelantos de contenido, así que está por ver cómo Melania relata su propia vida y su relación con su esposo, del que en los últimos años aparece un tanto distanciada.



En su mensaje, la ex primera dama también compartió fotos de sus viajes internacionales como representante de la Casa Blanca, instantáneas de ella de joven y dos imágenes fugaces con su esposo: una en un acto oficial y otra de los dos de jóvenes.



"La ex primera dama invita a los lectores a su mundo, ofreciendo un retrato íntimo de una mujer que ha vivido una vida extraordinaria", anota la web donde se puede adquirir en preventa el libro.



'Melania' saldrá al mercado un mes antes de las elecciones. La versión en papel costará entre 40 y 150 dólares, la versión más cara está firmada y cuenta con "fotografías extras". Mientras que la versión electrónica cuesta 18 dólares en Amazon.



Según su página de Amazon, el libro de 256 páginas editado por la casa Skyhorse ya se ha convertido en el número uno en ventas en la categoría 'Presidentes de EE.UU.'.