La campaña republicana a Harris: Trump es como Mayweather, no sabes por dónde va a golpear

La campaña del expresidente Donald Trump se jactó este lunes de la preparación a la que está sometiéndose la vicepresidenta Kamala Harris para su primer debate presidencial, que se celebrará este martes en Filadelfia (Pensilvania), y afirmó que nadie puede estar preparado para los golpes imprevistos del republicano.

"No puede prepararse para el presidente Trump. Simplemente no hay forma de hacerlo. Es como imaginar a un boxeador tratando de prepararse para Floyd Mayweather o Mohamed Ali, simplemente no sabes desde qué ángulo te van a atacar", apuntó este lunes en una llamada con medios de comunicación el asesor principal de campaña, Jason Miller.

Trump, continuó, lleva meses dando entrevistas, haciendo ruedas de prensa en las que los periodistas hacen preguntas improvisadas y encuentros con votantes en los que se enfrenta a preguntas de todos tipo y esta ha sido su preparación.

"Está preparado para ello porque eso es lo que ha estado haciendo durante toda esta campaña, (...) mientras que a Kamala Harris la han tenido escondida durante los últimos dos meses", afirmó.

Harris, que asumió la candidatura demócrata después de que el presidente, Joe Biden, se retirara de la carrera a finales de julio tras su pobre desempeño en el debate contra Trump de un mes antes, viajó el jueves a Pittsburgh, Pensilvania, y ha estado todos estos días preparándose para el que será su primer debate presidencial.

Según sus asesores, está llevando a cabo simulacros de debates en los que un exasesor de la exsecretaria de Estado y excandidata presidencial Hillary Clinton está interpretando al republicano e incluso se viste como Trump.

"No sé cómo Kamala Harris podría prepararse para el presidente Trump, pero no es poniendo a un payaso en un traje de payaso. Se trata de salir y mostrarle a la gente que eres auténtico, que eres genuino, que eres sincero, y eso es exactamente lo que ha estado haciendo Trump y lo que vamos a ver del presidente Trump", añadió Miller.

El debate se celebrará en el plató del National Constitution Center de Filadelfia y está organizado por ABC News. Comenzará a las 21:00 (01:00 GMT del miércoles) y durará 90 minutos.

Los presentadores David Muir y Linsey Davis serán los moderadores y, tal y como sucedió en el cara a cara entre Trump y Biden, los micrófonos de quien no tiene el turno de palabra estarán silenciados, una situación que a priori le da ventaja al republicano ya que permite que transmita una imagen mucho más moderada.