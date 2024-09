The White Stripes demanda a Donald Trump por el uso de "Seven Nation Army"

La demanda legal entre The White Stripes y Donald Trump por uso indebido de 'Seven Nation Army'. ( FUENTE EXTERNA )

La agrupación estadounidense The White Stripes demandó este lunes al expresidente Donald Trump y a su campaña por utilizar sin su consentimiento su canción 'Seven Nation Army' en un vídeo publicado en redes sociales.



"Esta máquina demanda a los fascistas", escribió Jack White, vocalista y cantante de la banda, tras compartir en Instagram una fotografía del documento legal.



Jack White y Meg White, conocidos como The White Stripes, interpusieron la demanda ante un tribunal federal de Nueva York acusando al exmandatario y a su campaña de violación de los derechos de autor y de "apropiación indebida flagrante" de su tema de 2003 del álbum 'Elephant'.



La demanda llega después de que el mes pasado el equipo de Trump subiera a las redes sociales un video en el que se le veía abordando un avión rumbo a Wisconsin con el tema 'Seven Nation Army' de fondo, uno de los más populares de la banda de Detroit.



Tras la publicación, que posteriormente fue eliminada, Jack White anunció que emprendería acciones legales en contra de Trump y su equipo.



En la demanda obtenida por medios locales estadounidenses, la banda explicó que su tema había sido usado para ayudar a la imagen pública y apoyar la campaña del exmandatario sin su consentimiento.



También ahondaron en que ambos miembros "se oponen vehementemente a las políticas adoptadas y a las medidas tomadas por el demandado Trump cuando era presidente y a las que ha propuesto para el segundo mandato que pretende".



En un caso similar, la semana pasada, un juez federal de Atlanta dictaminó que el aspirante a la Casa Blanca y su campaña debían dejar de utilizar la canción 'Hold On, I'm Coming' tras una demanda similar emitida por el patrimonio del músico Isaac Hayes Jr.