La familia Trump se une a un proyecto de criptomoneda, la World Liberty Finance

El expresidente republicano y candidato de nuevo a la Casa Blanca Donald Trump ha presentado, en medio de la campaña electoral y aun resonando el supuesto intento de asesinato del que fue víctima el domingo, un nuevo proyecto empresarial familiar: una criptomoneda con el nombre de World Liberty Finance (WLFI).



Trump y su hijo primogénito y homónimo presentaron el proyecto desde su residencia en Florida, Mar-a-Lago, en una transmisión en vivo a través de X Spaces realizada este lunes, al día siguiente de que el servicio secreto detuviera a un hombre que supuestamente quería matar al expresidente (2017-2021) cuando jugaba al golf en uno de los clubes floridanos de su propiedad.



Los Trump y sus socios en este proyecto no dieron información sobre cuándo sera lanzada ni otros detalles de la criptomoneda, pero Donald Trump Jr. dijo que servirá a personas que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional, que, a su juicio, aplica criterios sesgados y políticos a la hora de conceder financiación.



El medio especializado Coin Desk indicó que World Liberty Financial será un token de gobernanza intransferible que sólo se ofrecerá a inversores acogidos a la exención del Reglamento D de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EE.UU, que permite a las empresas captar capital sin registrar valores, principalmente ofreciendo valores a inversores acreditados o en pequeñas ofertas privadas.

Un token de gobernanza otorga a su titular la capacidad de participar en los procesos de gobierno de un proyecto cripto. Estos tokens se utilizan para votar propuestas, tomar decisiones e influir en el futuro de un proyecto.



Alrededor del 63 % del token se venderá al público, mientras que el 17 % se reservará para recompensas a los usuarios y el 20 % irá a parar al equipo, según CoinDesk.



No está claro hasta que punto está implicado el candidato republicano en este proyecto empresarial, pero varios medios, incluido el canal CNN, apuntan a los problemas éticos y legales que pueden surgir si Trump gana las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.



"Ningún candidato de un partido importante ha utilizado su candidatura para obtener beneficios personales como lo ha hecho Trump durante su tercera campaña para la Casa Blanca. Desde que se incorporó a la contienda hace casi dos años, Trump ha ganado millones de dólares vendiendo nuevos artículos con imágenes de su vida política, y también ha generado miles de millones de dólares en riqueza a través de un sitio de redes sociales en el que habla directamente con sus seguidores", subraya CNN.



Hace años Trump calificó de "no moneda" al bitcoin, pero con el tiempo cambió de parecer y hasta ha prometido crear una reserva nacional estratégica de criptomonedas su regresa a la Casa Blanca.



"El cripto es una de esas cosas que tenemos que hacer, nos guste o no", dijo Trump durante la presentación de WLFI.



Según CNN, la campaña del expresidente ha recibido millones de dólares en donaciones de magnates e inversores en criptomonedas.



"Nuestro objetivo es crear proyectos que sean fáciles y sencillos de usar y en los que no sea necesario llamar a un amigo para que te los explique", explicó Zak Folkman, uno de los fundadores del proyecto, durante la retransmisión que duró casi dos horas y media y congregó a más de 100.000 oyentes, de acuerdo con el medio especializado en criptomonedas.