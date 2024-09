El sospechoso de desaparición de Madeleine McCann confesó que secuestró a una niña

El caso de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció hace 17 años durante un viaje familiar a Portugal, dio esta semana un giro que lo acerca más a su resolución. Todas las sospechas giran en torno a Christian Brückner, un hombre alemán que en la actualidad se encuentra en prisión por un delito de drogas.

De acuerdo con el diario británico The Mirror, el tribunal ha tomado declaración a uno de los presos con los que Brückner ha compartido celda, un hombre rumano de 50 años llamado Laurentiu Codin, quien ha admitido que el alemán le contó muchos de sus crímenes en sus charlas y entre ellos uno que podría ayudar a confirmar su participación en la desaparición y muerte de la niña en 2007.

"Me dijo que en Portugal, que había robado allí en una zona de hoteles donde había gente rica", dijo el. "Y cuando estaba en la zona de los hoteles donde vive la gente rica, había en algún lugar una ventana abierta, me dijo esto, y esta fue la razón por la que me preguntó si se podían dejar huellas dactilares cuando saliera por la ventana",agregó.

"Solo estoy diciendo lo que él me dijo", dijo en medio de su declaración el excompañero de celda de Brückner.

Codin agregó que Brückner le "dijo que entró al apartamento por dinero y dijo que no encontró dinero, pero encontró a una niña y se la llevó, y que dos horas después, el lugar estaba rodeado de policías y perros".

"Se fue de la zona. Luego dijo que había otra persona con él con la que había discutido y que se habían separado", confesó, además de admitir que Brückner le pidió que prendiera fuego a su guarida cuando saliera de prisión.

Codin también afirmó que Brueckner le preguntó si el ADN de un niño podía extraerse de huesos enterrados.

Han pasado 17 años desde que Madeleine McCann desapareció y en mayo pasado habría cumplido 21 años.

Los fiscales pasaron tres años investigando a Brückner antes de nombrarlo como sospechoso en 2020. El está siendo juzgado por una serie de delitos sexuales cometidos en Portugal entre el año 2000 y el 2006.