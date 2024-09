Tres miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, imputados por piratear campaña de Trump

Tres miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán fueron imputados este viernes ante un tribunal federal de Estados Unidos por piratear y robar correos electrónicos de la campaña del candidato republicano a la Casa Blanca, el exmandatario Donald Trump.



El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Galrand, detalló en una comparecencia ante la prensa que los supuestos 'hackers' vinculados al Gobierno iraní robaron información del equipo de Trump y luego la enviaron a la campaña demócrata y a varios medios de comunicación, algo que Teherán niega.



Masoud Jalili, Seyyed Ali Aghamiri y Yaser Balaghi, que residen en Irán y forman parte de la Guardia Revolucionaria, fueron imputados por los delitos de apoyo al terrorismo, fraude informático, fraude electrónico y robo de identidad.



El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de estas personas.



"Los acusados dejaron en claro en sus propias palabras que estaban intentando socavar la campaña del expresidente Trump para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024", afirmó Garland.



El fiscal general advirtió de que Irán "sigue con sus descarados esfuerzos para erosionar" los comicios presidenciales del próximo 5 de noviembre y aseguró que el Departamento de Justicia "está comprometido a contrarrestar esta amenaza".



"El mensaje es claro: el pueblo estadounidense es quien decidirá el resultado de las elecciones en nuestro país, no una potencia extranjera", dijo Garland.



La imputación del Departamento de Justicia llega después de que la semana pasada el FBI informara que hackers iraníes enviaron en julio a la campaña demócrata, entonces liderada por Joe Biden y hoy por Kamala Harris, material robado de su rival republicano.



En su comunicado, el FBI apuntó que los correos electrónicos no fueron solicitados y que no hay información que indique que la campaña demócrata respondiera al recibir ese material.



El Departamento del Tesoro anunció este mismo viernes una batería de sanciones financieras contra siete personas a las que acusa de participar en operaciones iraníes para influir en las elecciones de noviembre.