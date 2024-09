La leyenda de la música country y premiado actor Kris Kristofferson muere a los 88 años

Kris Kristofferson, la leyenda de la música country y ganador del Globo de Oro como mejor actor, murió ayer a los 88 años en su casa en Hawái, informó este domingo la portavoz de la familia.



El artista tejano falleció en paz rodeado de su familia en su casa de Maui (Hawái), informó Ebie McFarland portavoz de la estrella.



Kristofferson marcó un hito en la música country y formó parte de los ´Highwaymen´, que junto a Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash, reunió en 1985 a los mejores cantantes del country en su momento.



Nacido como Kristoffer Kristofferson en Brownsville, Texas, el 22 de junio de 1936, el músico "cambió el lenguaje de la música country" al tocar temas socialmente progresistas, destacó su representante.



El artista marcó una etapa en la música estadounidense, la revista Rolling Stone lo consideró como "uno de los mejores compositores de todos los tiempos" al extender su influencia se extendió la música country más allá de sus límites.



Se acercó a la música al trabajar en el mantenimiento de "Columbia Récords", el estudio en el que grababan algunos de sus artistas más admirados como Johnny Cash o Bob Dylan.



Eso fue tras abandonar una prometedora carrera en el ejército, que lo llevó hasta Alemania a principios de los 60, y que le venía de influjo familiar.



Estudió literatura en la Universidad de Oxford, unos conocimientos que a buen seguro le sirvieron para componer sus temas una vez renunció a la vida militar.



Unos temas que, tras saltar a la fama a finales de los 60, habrían interpretado más de 450 artistas al cabo de una década, cuando ya había dado también el salto a la gran pantalla.



Y es que Kristofferson no fue solamente cantautor, sino que también marcó una era en Hollywood, donde participó en más de 70 películas, entre las que figura ´Ha nacido una estrella´, de 1976, en la que compartió pantalla con Barbra Streisand y le valió un Globo de Oro como mejor actor.



También participó en la saga 'Blade' y en una serie de importantes títulos, aunque realmente lo que marcó su vida fue la música.



A su haber se cuentan clásicos como ´Sunday Mornin' Comin' Down´, ´Help Me Make it Through the Night´, "For the Good Times" y "Me and Bobby McGee".

