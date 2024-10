El alcalde de Nueva York acusa a la Fiscalía de filtrar información sobre su acusación

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusó este martes a la Fiscalía federal de haber filtrado a la prensa las acusaciones por soborno y fraude electrónico presentadas contra él por sus presuntos vínculos con el Gobierno turco y pide se le impongan sanciones.

En una querella presentada en el tribunal federal del distrito sur de Nueva York, -donde se ventila su caso- el alcalde destacó que los cargos fueron dados a conocer por el diario New York Times antes de que su abogado fuera notificado.

"Durante casi un año, el Gobierno ha filtrado material del gran jurado y otra información sensible a los medios para engrandecerse, avanzar en su investigación y perjudicar injustamente al acusado, el alcalde Eric Adams", indica la moción en la que pide las sanciones, presentado por su defensa.

Adams fue acusado de cinco cargos relacionados con soborno, fraude electrónico y solicitud de donaciones ilegales al Gobierno turco para su campaña a la Alcaldía, cargos de los que se declaró no culpable.

"El efecto neto de las filtraciones del gobierno fue que, cuando se revelaron los cargos contra el alcalde Adams el 26 de septiembre de 2024, la mayoría de los detalles de la acusación y las pruebas que sustentan el caso del gobierno (por débiles que sean) ya habían sido ampliamente difundidas en la prensa nacional y local", indica además el documento, según los medios.

Asegura además que con su presunta acción la Fiscalía demostró un "atroz desprecio" por los derechos de Adams.

"El testimonio y la acción del gran jurado son un secreto y ese es el propósito de nuestro sistema de justicia en el que no juzgamos los casos en salas de juntas ni en las calles", dijo hoy el alcalde en un encuentro con periodistas al preguntarle sobre el tema.

Su abogado Alex Spiro pidió que se realice una audiencia para ventilar el tema y que se impongan sanciones a la Fiscalía.

Adams pidió al tribunal el pasado lunes que desestime su cargo por soborno argumentando que no está correctamente definido como marca la ley federal.

La acusación contra Adams ocurre en momentos en que su Administración enfrenta varias renuncias, entre ellas de los jefes de Educación y de la Policía, que también enfrentan investigaciones.

El demócrata reiteró hoy su inocencia, en su encuentro habitual de los martes con la prensa, y reiteró que puede continuar haciendo efectivamente el trabajo para el que fue elegido, pese a la ruido generado por las acusaciones y de los llamados a que renuncie.

"Los obstáculos no me detienen, me fortalecen, no son motivo para rendirse", aseguró el alcalde, que hoy se enfrentó en solitario a la prensa, contrariamente a citas de otras semanas en las que suele estar acompañado por jefes de agencias y vicealcaldes.

"La ciudad sigue funcionando y seguirá haciéndolo, y siempre se trata de la gente de la ciudad", afirmó Adams, que este miércoles regresa a la corte para la primera audiencia del caso tras la acusación a la que confirmó asistirá.