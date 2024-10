Los actores latinos de Nueva York premian este año las obras "The Red Rose" y "Toros"

La Organización Hispana de Actores Latinos (HOLA, siglas en inglés) celebró este lunes su 23 gala anual en la que premió a los latinos más sobresalientes en la escena estadounidense, y entre las obras más reconocidas estuvieron "The Red Rose" y "Toros".



"The Red Rose", que cuenta la azarosa vida del activista puertorriqueño Jesús Colón (1901-74) recibió el premio a la mejor producción musical y la mejor actuación colectiva tras su representación en la Sala Pregones, un teatro del Bronx especializado en obras en formato bilingüe.



En cuanto a "Toros", la historia de tres 'milenials' que viven despreocupadamente en el Madrid pre-covid, el creador español Danny Tejera recibió el galardón al mejor libreto, y la actriz trans conocida como b) fue premiada como el mejor papel secundario.



También se llevó dos galardones "The Hours are Femenine", el de mejor actuación, para Maribel Martínez, y mejor producción para el Intar Theater.



El premio a la mejor adaptación teatral fue para el Ensemble Studio Theater por "Las Borinqueñas", y a la mejor actuación musical, para la argentina-americana Florencia Iriondo por "South".



La organización HOLA fue creada en 1975 por un grupo de actores latinos de Nueva York que trataban de defenderse de la desigualdad en la industria del espectáculo y de la 'condena' de estos actores a estereotipos negativos, pero desde esa fecha las condiciones de estos actores han mejorado considerablemente. Ahora su función es menos reivindicativa y más festiva.



Aun así, la organización recuerda que los latinos, pese a representar el 1 9.1 % de la población estadounidense, sólo representan un 7 % de los papeles en el cine y un 5.7 % de los que se ven en televisión.



En la edición de este año, la organización concedió varios premios honoríficos por las carreras de algunos de los latinos más reconocidos, como fue el caso del adiestrador de perros César Millán -un mexicano con veinte años seguidos conduciendo un programa de televisión- o Lisa Colón-Zayas, puertorriqueña que se ha hecho famosa por su papel en la serie "The Bear".



También fueron recompensadas las carreras de la mexicanoamericana Edén Espinosa, protagonista de varios musicales de Broadway, el peruano Carlos Arana, productor de musicales, o el español Antonio Najarro, coreógrafo de la proxima ópera del MET "Aynadamar", sobre la vida y la muerte de Federico García Lorca.



Najarro, que interpretó una danza con castañuelas al principio de la ceremonia que fue muy celebrada por los asistentes, recordó que la danza española es una de las disciplinas más exigentes, porque exige de cada bailarín dominar tanto el baile flamenco como la danza contemporánea y hasta las danzas regionales españolas.



Aunque la ceremonia de HOLA se concibe como una reivindicación de la herencia latina en las artes escénicas -algo que todo los premiaros subrayaron-, no hubo apenas alusiones políticas en un momento de gran efervescencia electoral en Estados Unidos, y solo un par de los galardonados recordaron la importancia de ir a votar el 5 de noviembre, sin pronunciarse por ningún candidato.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.