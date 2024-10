Melania Trump defiende en sus memorias el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo

La exprimera dama de EE.UU. Melania Trump está a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, un tema en el centro del debate de la campaña de cara a las elecciones del 5 de noviembre, según un adelanto, publicado por un diario, de su libro de memorias que saldrá a la venta el 8 de octubre.



El diario británico The Guardian, que ha publicado en exclusiva extractos del libro, destaca la posición clara de Melania en relación al aborto, que contrasta con la ambigüedad sobre este tema mostrada por su esposo, el expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, durante la campaña electoral.



"¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea", escribe la exprimera dama en su libro, por ahora titulado "Melania".



La opinión de la tercera esposa de Trump y madre de su hijo menor, Barron, de 18 años, contrasta también con la de gran parte del Partido Republicano, que defiende restringir o prohibir los derechos reproductivos femeninos.



"Restringir el derecho de una mujer a elegir si interrumpir un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta", dice Melania en su libro, según la información de The Guardian.



A juicio de la exprimera dama, la decisión de interrumpir un embarazo debería dejarse en manos de la mujer y su médico por una cuestión de "sentido común".



También escribe de las dificultades de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y subraya la importancia del "conocimiento, la seguridad y el consuelo" para la próxima generación.



"Cuando se enfrentan a un embarazo inesperado, las mujeres jóvenes experimentan frecuentemente sentimientos de aislamiento y estrés significativo. Yo, como la mayoría de los estadounidenses, estoy a favor de la exigencia de que las menores obtengan el consentimiento de los padres antes de someterse a un aborto", escribe la ex primera dama, según el diario.



Tras declararse en una ocasión el presidente "más pro vida" que ha tenido EE.UU. y acusar falsamente a los demócratas de apoyar el aborto "después del nacimiento", Trump a través de su equipo de campaña ha dicho que no está a favor de prohibir totalmente la interrupción legal del embarazo en el país y que acepta ciertas excepciones.



Hace solo una semana Melania Trump, que no suele hablar con los medios, concedió una entrevista exclusiva a la cadena estadounidense Fox, la primera en dos años, en la que defendió la gestión de Trump al frente de la Casa Blanca entre 2017 y 2021 y dijo que el país necesita a Trump de nuevo en la Casa Blanca.



A su juicio, el historial del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris (vicepresidenta y actual candidata demócrata) "habla por sí solo" y "no de una buena manera".



"Melania, nacida en Eslovenia hace 54 años, se casó con Trump en 2005. Los dos matrimonios anteriores de Donald Trump también fueron con modelos: Ivana Zelnícková, con la que tuvo tres hijos, Ivanka, Donald Jr. y Eric, y Marla Maples, madre de Tiffany.