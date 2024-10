Miami Dade College, entre las cinco mejores universidades públicas de EE.UU.

El Miami Dade College (MDC), el centro universitario con mayor número de alumnos de Estados Unidos, fue seleccionado como una de las cinco mejores universidades públicas de Estados Unidos por la revista U.S. News & World Report.



U.S. News & World Report, considerada la autoridad global en clasificaciones educativas, situó al MDC en su ránking 2025 en el cuarto puesto en la categoría de Mejores Universidades Públicas, la clasificación más alta obtenida por el centro hasta la fecha.



"Es un verdadero honor ser reconocidos por U.S. News & World Report en cinco categorías, incluyendo como una de las cinco mejores instituciones públicas", dijo este miércoles en un comunicado la rectora de MDC, Madeline Pumariega.



Añadió Pumariega que esta importante distinción refleja "el compromiso" de la institución con "la excelencia académica y la dedicación constante del talentoso cuerpo docente y personal que ayuda a los estudiantes a alcanzar sus sueños".



El ránking de este año fue liderado por la Florida Polytechnic University, seguida de la University of South Carolina, la tercera posición fue para Lander University de Carolina del Sur y en la quinta casilla se ubicó la University of Arkansas.



El MDC también logró situarse en el puesto 18 entre todas las de la región sur.



Además, se posicionó como la sexta mejor universidad para veteranos y la 12 en la categoría de Mejores Universidades en Valor de la Región del Sur.



Establecido en 1960, MDC ha sido acreedor de numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el Sello de Excelencia 2021, una certificación nacional para instituciones que van más allá de la inscripción para servir intencionadamente a los estudiantes latinos.



También ha sido reconocido con el prestigioso Premio Aspen 2019 a la Excelencia Universitaria, el galardón nacional por alto rendimiento entre las universidades estatales.



El MDC es la institución más diversa de Estados Unidos, con 167 naciones y 63 idiomas representados en su cuerpo estudiantil.



Esta universidad del condado de Miami-Dade ha admitido a más de 2,5 millones de estudiantes desde su apertura en 1960. Actualmente, aproximadamente 125.000 estudiantes están matriculados.