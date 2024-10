Dimite el sexto alto funcionario de la alcaldía de Nueva York, con el alcalde acorralado

Un sexto funcionario de la Administración del alcalde de Nueva York, Eric Adams, renunció a su puesto, en medio de la investigación que autoridades federales realizan a varios empleados del Ayuntamiento y de la acusación contra el propio alcalde por soborno y otros cargos.



El último en sumarse a esa lista de dimisiones fue el vicealcalde de Seguridad, el expolicía Philip Banks III, hermano del canciller de Educación, David Banks, quien también ha renunciado y deja su puesto la semana próxima.



Los hermanos Banks son muy cercanos al alcalde Adams, quien se ha mantenido firme en que no renunciará y ha asegurado a los neoyorquinos que podrá seguir dirigiendo la ciudad mientras se defiende de cinco cargos de soborno y fraude electrónico en sus tratos Gobierno turco para apoyar su campaña a la Alcaldía, cargos por los que él se declaró no culpable.



Según ha dicho el alcalde, hace seis meses Philip Banks le manifestó su deseo de dejar el cargo para continuar "con otras cosas en su vida", pero él le pidió que esperara un poco más.



Ha trascendido a los medios que la próxima que dejará su puesto será la vicealcaldesa Sheena Wright, esposa de David Banks, aunque Adams asegura que son "rumores" y que de ocurrir, lo informarían.



"Anunciamos las actuaciones de personal cuando se llevan a cabo. Y no puedo agradecerle lo suficiente a Sheena. Ella fue la jefa de mi equipo de transición", dijo Adams hoy en una entrevista con el canal PIX 11.



El pasado mes los federales confiscaron los teléfonos de Phil Banks, así como los de sus hermanos David y Terence (no trabaja en el Ayuntamiento) y el de la vicealcaldesa Wright. Los hermanos Banks afirman no haber hecho algo indebido.



Otros funcionarios que han renunciado este año son el jefe de la policía, y primer latino en el cargo Edward Cabán y uno de los colaboradores cercanos al alcalde Timothy Pearson. Ambos enfrentan también investigaciones y sus celulares también fueron confiscados pero se desconocen las razones.



La gobernadora del Estado Kathy Hochul, con el poder de despedir a Adams, aún no ha dado ese paso y se ha limitado a recordar que está monitoreando a la administración municipal y que espera que se realicen más cambios.