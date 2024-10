La madre del rapero Sean Diddy, "devastada y triste" por las acusaciones contra su hijo

Janice Small Combs, la madre del rapero Sean 'Diddy' Combs dice que está "devastada y profundamente entristecida" por las graves acusaciones que enfrenta su hijo y asegura que son falsas.



El músico y productor estadounidense se encuentra actualmente bajo custodia policial mientras espera el juicio tras se acusado por un juzgado del Distrito Sur de Nueva York de participación en un grupo de crimen organizado, tráfico sexual y promover la prostitución.



Combs también se enfrenta a múltiples demandas de personas que le acusan de conducta sexual inapropiada y otras actividades ilegales.



El famoso rapero se ha declarado inocente de todos los cargos.



En un comunicado publicado en las redes sociales, Janice Combs, dijo ser una "madre devastada y profundamente entristecida" por las acusaciones que afectan a la estrella musical.



"Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras", escribió. "Ser testigo de lo que parece un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para expresarlo con palabras", señaló Combs.



Janice Combs también se refiere a un video obtenido por CNN que mostraba a su hijo agrediendo a su entonces novia, la cantante Cassie Ventura, en 2016 en un hotel de Los Ángeles.



"Puede que mi hijo no haya sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar que alguna vez se haya vuelto violento con una exnovia cuando la vigilancia del hotel mostró lo contrario", escribió en su declaración.



"A veces, la verdad y la mentira se entrelazan tanto que resulta aterrador admitir una parte de la historia, especialmente cuando esa verdad está fuera de la norma o es demasiado complicada para creerla", agregó.



Sean Combs inicialmente negó las acusaciones de abuso de Ventura, que se incluyeron en una demanda que presentó antes de que se hiciera público el video. Tras la publicación del video, se disculpó.



"Es importante reconocer que ninguno de nosotros, independientemente de nuestro estatus, es inmune al miedo o a los errores", escribió. "No ser completamente sincero sobre un tema no significa que mi hijo sea culpable de las acusaciones repulsivas y los graves cargos que se le imputan".



Un equipo de abogados con sede en Texas (EE.UU.) anunció recientemente que está representando a más de un centenar de hombres y mujeres para presentar una demanda colectiva ante la justicia contra Combs por delitos sexuales que se remontan a la década de 1991.



"Las víctimas pertenecen a más de 25 estados, la mayoría de California, Nueva York, Georgia y Florida", informó en una conferencia de prensa el abogado Tony Buzbee, principal responsable legal de la demanda.