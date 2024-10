Trump se declara el "padre de la fecundación in vitro" en un evento con mujeres

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se declaró como el "padre de la fecundación in vitro" durante un foro con mujeres emitido este miércoles por la cadena ultraconservadora Fox News.



Sin embargo, los jueces del Tribunal Supremo nominados por Trump durante su mandato (2017-2021) facilitaron que en 2022 se eliminara el derecho federal al aborto con una sentencia que abrió la puerta a posibles restricciones a la fecundación in vitro.



"Realmente somos el partido a favor de la fecundación in vitro", afirmó el republicano durante el evento. "Queremos la fecundación, a toda costa, y los demócratas intentaron atacarnos por eso, cuando nosotros estamos ahí afuera a favor de la fecundación in vitro incluso más que ellos", agregó.



El Partido Republicano bloqueó en septiembre la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley de los demócratas para garantizar la fecundación in vitro.



El partido del Gobierno presentó precisamente ese proyecto para presionar a Trump, quien en los últimos meses ha dicho estar a favor de fecundación in vitro, aunque también se jacta a menudo de haber nominado a los jueces que tumbaron el derecho al aborto.



A raíz de la sentencia del Supremo, el estado conservador de Alabama prohibió la fecundación in vitro al aceptar el argumento de la derecha evangélica de que los embriones congelados deben ser considerados niños.

Esa decisión, posteriormente revertida por el parlamento estatal de Alabama, ha avivado el debate sobre este método reproductivo que se ha infiltrado en la campaña electoral.



La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, Kamala Harris, arremetió en redes sociales contra su rival republicano y señaló sus contradicciones.



"Donald Trump se autodenominó 'el padre de la fecundación in vitro'. ¿De qué está hablando? Sus prohibiciones al aborto ya han puesto en peligro su acceso en estados de todo el país, y su propio partido podría acabar con la fecundación in vitro por completo", afirmó.