EE.UU. otorga nuevas protecciones migratorias a libaneses residiendo en el país

Estados Unidos anunció este jueves nuevas protecciones migratorias para libaneses que se encuentren en el país y cumplan ciertos requisitos debido al conflicto en el Líbano y a la dificultad de que vuelvan de forma segura.



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hizo público en un comunicado un Estatus de Protección Temporal (TPS) de 18 meses de duración que permitirá a los beneficiarios seguir en EE.UU. mientras se llega a una solución diplomática que permita que haya estabilidad y seguridad en la frontera entre Israel y el Líbano.



Esa designación permitirá a libaneses que hayan residido de forma continuada en Estados Unidos desde este pasado 16 de octubre solicitar ese TPS. Quienes hayan llegado al país después de esa fecha no podrán optar.



La concesión del TPS garantiza al beneficiario que no será expulsado de Estados Unidos, que puede obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD) y una autorización de viaje y que no podrá ser detenido por el DHS debido a su estatus migratorio.

Esa protección, no obstante, no conduce de forma directa al estatus de residente permanente legal.



El pasado 26 de julio, el presidente estadounidense, Joe Biden, ya había emitido un memorándum sobre la Salida Forzosa Diferida para ciertos nacionales libaneses.



Este jueves, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) publicaron un aviso con los procedimientos para que aquellos a los que se les haya aceptado soliciten un EAD que será válido hasta el 25 de enero de 2026.



El Ejecutivo estadounidense calculó que unos 11,000 libaneses reúnen las condiciones par beneficiarse de estas acciones.



Según informó este jueves la ONG Consejo Noruego para los Refugiados, más de 276,000 libaneses y sirios que vivían en el Líbano se han visto obligados a abandonar su país con destino a Siria por los ataques de Israel en su guerra contra el grupo chií Hizbulá.