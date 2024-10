El nuevo parque Universal Epic Universe abrirá en mayo de 2025 en Florida

Con cinco mundos, que incluyen la magia de Harry Potter, Universal Orlando Resort abrirá las puertas de su cuarto parque temático en Florida, Universal Epic Universe, el 22 de mayo de 2025, informó este jueves la empresa de entretenimiento.



El nuevo conglomerado incluye Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter- Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon: Isle of Berk, y Dark Universe.



Según la empresa, la apertura del nuevo parque transformará Universal Orlando Resort en un destino vacacional de una semana, ya que se suma a los parque Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay.



Recordó en un comunicado que en total estos parques ofrecen alojamiento en 11 hoteles "que son destinos en sí mismos".

"¡Con la incorporación de este espectacular nuevo parque temático, nuestros visitantes se embarcarán en una experiencia vacacional inolvidable con una semana de emociones que será nada menos que épica!", expresó Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort.



"Este es un momento crucial para nuestro destino y estamos encantados de recibir a los visitantes en Epic Universe el próximo año", agregó Irwin en la nota de prensa.



Con más de 50 experiencias que van desde atracciones, restaurantes y tiendas temáticas, Epic Universe "mostrará un nivel inigualable de inmersión e innovación en parques temáticos".



El parque incluye el Universal Helios Grand Hotel, un hotel de la cadena Loews con 500 habitaciones que ofrece vistas al nuevo parque y contará con su propia entrada dedicada a Epic Universe.



Universal comenzará la venta de boletas a partir del próximo martes 22 de octubre tanto para el nuevo parque como para el hotel.