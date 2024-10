Kamala Harris se describe como una "capitalista pragmática" ante los votantes latinos

La vicepresidenta y candidata demócrata a las presidenciales de EE.UU., Kamala Harris, se describió como una "capitalista pragmática" este miércoles en Telemundo, su única entrevista a un medio en español durante la campaña, a la par que clasificó a su oponente, Donald Trump, de "fascista hasta la médula".

"Soy una capitalista que cree que no todo el mundo empieza con la misma base, pero que todos tienen el empuje, las agallas y la ética laboral. Para tener éxito, tenemos que crear una economía que le ofrezca oportunidades a la gente", anotó la vicepresidenta.

Una vez más, la vicepresidenta intentó quitarse la etiqueta de "progresista" y "comunista" que el expresidente y candidato republicano le ha puesto durante esta campaña. Algo que podría perjudicar a la demócrata a la hora de conseguir el voto de latinos más conservadores.

A menos de dos semanas para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Harris continúa con su campaña para ganar votos entre los hispanos, que podrían cambiar el resultado de las elecciones en estados clave como Arizona, Pensilvania y Nevada.

Durante la entrevista de unos 20 minutos en su residencia de Washington, Harris dijo que su objetivo como presidenta será reducir los costos de vida y de vivienda, así como impulsar una economía que apoye y cree oportunidades para la clase trabajadora, sobre todo los latinos mediante su "agenda de oportunidades para los hombres latinos".

Entre las medidas que la candidata demócrata promete están: eliminar los requisitos de titulación para latinos sin título universitario para 500,000 empleos federales, aumentar la financiación inicial para los latinos que inicien o amplíen sus propios negocios con un millón de préstamos de hasta 20.000 dólares o ayudas para comprar viviendas con la construcción de más viviendas accesibles, entre otras.

"Creo que necesitamos una nueva generación de líderes en Estados Unidos, que trabajen activamente con el sector privado para desarrollar las nuevas industrias de Estados Unidos", anotó.

Un sistema migratorio roto

Sobre la frontera con México y la inmigración dijo que su labor como presidenta de Estados Unidos será garantizar que haya "fronteras seguras en todo momento" y haya "un sistema migratorio organizado y humanitario".

"El sistema migratorio estadounidense ha estado roto durante muchos años. Se puede arreglar" -anotó- y criticó nuevamente a Trump por interferir en un proyecto de ley bipartidista en el Congreso "que podría haber cubierto parte de esas necesidades" fronterizas.

Cuando Trump anunció su primera campaña en 2016 lo hizo con insultos a México asegurando que enviaba "drogas" y "violadores" a Estados Unidos y, este año, en su tercera campaña presidencial, comparó a los inmigrantes con el personaje Hannibal Lecter, el asesino de la película 'The Silence of the Lambs' (El silencio de los inocentes, 1991).

Comentarios así hicieron que, en los comicios de 2020, la mayoría de los condados con una gran población hispana votaran por el Partido Demócrata.

No obstante, en algunos estados clave, como Texas y Florida, los republicanos registraron un aumento significativo de votos en 2020 y, a nivel federal, el porcentaje de latinos que respaldó a Trump fue del 38 %, diez puntos más que en 2016, según el centro Pew.

No uso de las fuerzas militares en Venezuela

Harris indicó que de llegar al Despacho Oval no usaría a las Fuerzas Armadas si Nicolás Maduro no deja su cargo, quien en julio se declaró ganador de un nuevo mandato en unas elecciones presidenciales que la oposición y Estados Unidos, entre otros países e instituciones internacionales, consideraron fraudulentas.

"Déjenme ser muy clara también, debemos mantenernos firmes como Estados Unidos y respetar la voluntad del pueblo en esas elecciones. Y he sido muy clara al respecto en relación con las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela. La voluntad del pueblo debe ser respetada. Es por eso que también hemos emitido sanciones", agregó.