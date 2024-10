Cerca de 33 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada antes de la fecha oficial del 5 de noviembre, tanto por correo (17,8 millones) como en persona (15 millones) en aquellos estados donde ya se ha abierto esa posibilidad.



Según los datos recogidos por el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, los estados donde se han registrado más votos son Texas (3,3 millones), Florida (3,3) y California (3,2), mientras que Georgia y Carolina del Norte también superan los 2 millones.



Los estados han abierto los votos anticipados en fechas distintas -algunos tan importantes como Nueva York aún no lo han hecho-, lo que explica la disparidad de cifras, pues en algunos de ellos han votado menos de 100,000 personas. En todo caso, el número de votos anticipados supera al de cualquier otra elección anterior, según los estudios comparados.



Según los datos del laboratorio, hasta ahora son mayoritarios los votantes registrados demócratas (41 %) frente a los republicanos (35 %), pero el dato no es decisivo dado que hay un 23 % de votantes que no se registraron con etiqueta partidista.



Por franja de edad, los que más han votado anticipadamente son los mayores de 65 (45 % del total), y los porcentajes van descendiendo hasta llegar a los más jóvenes, de 18 a 25 (5.8 % de los votos); también se aprecia una gran diferencia por género, siendo mayor el voto de mujeres que el de hombres (54 % frente a 43 %).



Por división racial, un 66 % de votantes responden a la categoría de "blancos no hispanos", seguidos de "negros no hispanos" (22 %), mientras que los hispanos solo representan el 2 % del voto anticipado a nivel nacional.



Datos recopilados por CNN en base a varias fuentes muestran que en cuatro de los siete estados decisivos en estados estas elecciones los republicanos se están movilizando con más fuerza que en 2024 de manera anticipada, algo que en esta campaña el candidato conservador, el expresidente Donald Trump, ha pedido reiteradamente a sus simpatizantes.



En Arizona, Carolina del Norte y Nevada la movilización del votantes registrado como republicano ha sido entre cinco y nueve puntos mayor que en 2020, mientras que en Pensilvania el voto anticipado republicano ha aumentado en diez puntos, pero es inferior al 60 % de votantes inscritos como demócratas.



Los 32.9 millones de votos anticipados suponen un porcentaje alto cuando aún faltan 12 días antes de las elecciones, teniendo en cuenta que de los 244 millones de estadounidenses mayores de edad solo votan los que han dado el paso de registrarse; en 2020 hubo algo más de 168 millones de votantes, según la Oficina del Censo, y este año las cifras apuntan a un número mayor de inscritos, en torno a 180 millones.