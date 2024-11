Los partidarios del derecho al aborto pierden en la votación de Florida, pero ganan en otros tres estados

Los votantes derrotaron el martes una medida para agregar el derecho al aborto a la constitución del estado de Florida, pero se pusieron del lado de los defensores del derecho al aborto en las propuestas electorales en Colorado, Maryland y Nueva York.

Los resultados aún estaban pendientes en otros seis estados con medidas a favor del aborto en la boleta.

La mayoría de los votantes apoyaron la medida de Florida, pero no alcanzó el 60 % requerido para aprobar enmiendas constitucionales en el estado. La mayoría de los estados requieren una mayoría simple. El resultado fue una victoria política para el gobernador republicano Ron DeSantis que mantendrá vigente la prohibición del estado sobre la mayoría de los abortos después de las primeras seis semanas de embarazo.

Es la primera victoria en una medida electoral para los opositores al aborto en cualquier estado desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó Roe v. Wade en 2022, una decisión que puso fin al derecho nacional al aborto y abrió la puerta a prohibiciones en la mayoría de los estados controlados por el Partido Republicano, protecciones en los dominados por los demócratas y nuevas batallas políticas y legales en todo el país.

Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo nacional antiabortista SBA Pro-Life America, dijo en un comunicado que el resultado es "una victoria trascendental para la vida en Florida y para todo nuestro país", elogiando a DeSantis por liderar la lucha contra la medida.

DeSantis , un republicano de perfil nacional, ha destinado fondos estatales del Partido Republicano a la causa. Su administración también ha intervenido con una campaña contra la medida, investigadores que interrogan a personas que firmaron peticiones para incluirla en la boleta electoral y amenazas a las estaciones de televisión que transmitieron un anuncio a favor de la medida.

La derrota hace permanente un cambio en el panorama del aborto en el Sur que comenzó cuando la prohibición de las seis semanas de gestación entró en vigor en mayo. Eso eliminó a Florida como destino para el aborto para muchas mujeres de estados cercanos con prohibiciones más severas y también llevó a que muchas más mujeres del estado viajaran para obtener un aborto. Los estados más cercanos con restricciones más laxas son Carolina del Norte y Virginia, a cientos de millas de distancia.

"La realidad es que, debido a la constitución de Florida, una minoría de los votantes de Florida ha decidido que no se adopte la Enmienda 4", dijo Lauren Brenzel, directora de campaña de la Campaña Sí a la 4, mientras se secaba las lágrimas. "La realidad es que una mayoría de los floridanos acaba de votar para poner fin a la prohibición del aborto en Florida".

En Maryland, la enmienda que protege el derecho al aborto es un cambio legal que no hará una diferencia inmediata en el acceso al aborto en un estado que ya lo permite.

La medida de Colorado superó el 55% de apoyo necesario para su aprobación. Además de consagrar el acceso, también deroga una enmienda anterior que prohibía el uso de fondos del gobierno estatal y local para el aborto, abriendo la posibilidad de que Medicaid estatal y los planes de seguro para empleados del gobierno cubran la atención.

También se aprobó una ley de igualdad de derechos en Nueva York que, según los grupos a favor del aborto, reforzará el derecho a abortar. No contiene la palabra "aborto", sino que prohíbe la discriminación basada en "los resultados del embarazo, la atención médica reproductiva y la autonomía". Sasha Ahuja, directora de campaña de New Yorkers for Equal Rights, calificó el resultado como "una victoria monumental para todos los neoyorquinos" y un voto en contra de los opositores que, según ella, utilizaron mensajes engañosos sobre los derechos de los padres y contra las personas trans para frustrar la medida.

El resultado de Florida pone fin a una racha de victorias para los defensores del derecho al aborto

Hasta el martes, los defensores del derecho al aborto habían prevalecido en las siete medidas que aparecieron en las boletas electorales estatales desde la caída de Roe.

Las campañas a favor del derecho al aborto tienen una gran ventaja en la recaudación de fondos este año. Los esfuerzos de sus oponentes se centran en presentar las enmiendas como demasiado extremas en lugar de presentar el aborto como algo inmoral.

En la actualidad, 13 estados aplican prohibiciones en todas las etapas del embarazo, con algunas excepciones. Cuatro estados más prohíben el aborto en la mayoría de los casos después de aproximadamente seis semanas de embarazo, antes de que las mujeres se den cuenta de que están embarazadas. A pesar de las prohibiciones, el número de abortos mensuales en los EE. UU. ha aumentado ligeramente, debido al creciente uso de píldoras abortivas y a los esfuerzos organizados para ayudar a las mujeres a viajar para abortar. Aun así, los defensores dicen que las prohibiciones han reducido el acceso , especialmente para los residentes de bajos ingresos y de minorías de los estados con prohibiciones.

El tema está teniendo eco entre los votantes. Alrededor de una cuarta parte dijo que la política sobre el aborto era el factor más importante para su voto, según AP VoteCast, una amplia encuesta a más de 110.000 votantes de todo el país. Casi la mitad dijo que era un factor importante, pero no el más importante. Un poco más de 1 de cada 10 dijo que era un factor menor.

Los resultados de las iniciativas de ley que buscaban revocar las estrictas prohibiciones del aborto en Florida y Missouri fueron muy importantes para la mayoría de los votantes de los estados. Más de la mitad de los votantes de Florida identificaron el resultado de la enmienda como muy importante, mientras que aproximadamente 6 de cada 10 de los votantes de Missouri dijeron lo mismo, según la encuesta.

Las prohibiciones también forman parte de un argumento clave en la carrera presidencial. La vicepresidenta Kamala Harris las llama "prohibiciones al aborto de Trump", y señala el papel del expresidente Donald Trump en la revocación del fallo Roe v. Wade. Harris, por su parte, se ha presentado como una defensora directa y constante de la salud y los derechos reproductivos, incluida la salud materna de los negros.

Trump ha luchado para tender un puente entre su propia base de partidarios antiabortistas y la mayoría de los estadounidenses que apoyan el derecho al aborto, apoyándose en su respuesta general de que el derecho al aborto debería dejarse en manos de cada estado.

Sus cambiantes posturas sobre los derechos reproductivos incluyen la promesa en octubre de vetar una prohibición nacional del aborto , apenas semanas después del debate presidencial, cuando se negó repetidamente a decirlo. Trump también se ha atribuido regularmente el mérito de nombrar a tres jueces de la Corte Suprema que ayudaron a revocar el fallo Roe v. Wade.

Después de votar en Palm Beach, Florida, el martes, a Trump le preguntaron dos veces cómo había votado sobre la medida del aborto allí, y no respondió directamente. La primera vez dijo que había hecho "un gran trabajo al traerla de vuelta a los estados". La segunda vez, le gritó a un periodista: "Deberías dejar de hablar de eso".

Las medidas podrían revertir las prohibiciones en cinco estados

Si bien las preguntas de la boleta tienen objetivos similares, cada una ocupa sus propias circunstancias políticas.

Nebraska tiene propuestas electorales que compiten entre sí . Una permitiría el aborto en etapas más avanzadas del embarazo. La otra consagraría en la constitución la ley actual del estado, que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 12 semanas, pero permitiría más restricciones.

En Dakota del Sur, la medida permitiría algunas regulaciones relacionadas con la salud de la mujer después de las 12 semanas de embarazo. Debido a ese detalle, la mayoría de los grupos nacionales en defensa del derecho al aborto no la apoyan.

En algunos estados, en particular Missouri, la aprobación de enmiendas podría no ampliar el acceso de inmediato. Se pediría a los tribunales que invalidaran las prohibiciones y podría haber batallas legales al respecto. Las clínicas tendrían que contratar personal y obtener licencias, y algunas restricciones podrían seguir vigentes.

Arizona, un campo de batalla en las elecciones presidenciales, prohíbe el aborto después de las primeras 15 semanas de embarazo.

La medida electoral ganó impulso después de que un fallo de la Corte Suprema del estado en abril determinara que el estado podía hacer cumplir una estricta prohibición del aborto adoptada en 1864. Algunos legisladores republicanos se unieron a los demócratas para derogar la ley antes de que pudiera implementarse.

Las medidas consagrarían las leyes de acceso actuales en otros lugares

Las medidas para mantener el acceso también están en la boleta electoral en Montana, donde una elección para el Senado de Estados Unidos podría ayudar a determinar el control de la cámara, y en Nevada, un campo de batalla en la elección presidencial.

En Nevada, donde el control del gobierno estatal está dividido, la medida tendría que aprobarse este año y nuevamente en 2026 para que entre en vigor.