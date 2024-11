Sheinbaum y Trump mantienen una primera conversación telefónica "muy cordial"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron este jueves su primera conversación telefónica, que fue calificada de "muy cordial" por la mexicana.

"Tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Donald Trump en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos" Claudia Sheinbaum Presidenta mexicana en la red social X “

Se trata de la primera conversación entre ambos tras la victoria de Trump, candidato republicano, en las elecciones presidenciales de este martes en las que se impuso a la demócrata, la actual vicepresidenta, Kamala Harris.



La llamada se produce después de que Sheinbaum anunciase durante su conferencia matutina de este jueves que había enviado una "carta formal" al próximo presidente estadounidense y que había planteado felicitarlo personalmente por su victoria en las elecciones, a lo que el equipo de Trump respondió con la proposición de la conversación telefónica.

La llegada de Trump al poder se produce tras las controvertidas propuestas del republicano respecto a la inmigración, como la repatriación de ilegales o el cierre de fronteras, y la economía, pues ha amenazado con fuertes aranceles a los productos mexicanos si no se frena el paso de "criminales y drogas" de México a Estados Unidos.



La primera reacción de Sheinbaum a la victoria de Trump, quien ya fue presidente de EE.UU. entre 2017-2021, tuvo lugar este miércoles cuando ofreció un mensaje de tranquilidad y se mostró convencida de que ambos países seguirían manteniendo una buena relación.



"No hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos (les digo) no hay motivo ninguno de preocupación", señaló la mandataria mexicana.



El candidato republicano se proclamó este miércoles ganador de las elecciones en Estados Unidos y volverá a la Casa Blanca para convertirse en el presidente número 47 del país.