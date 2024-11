El fiscal especial pide una pausa en el juicio a Trump por el asalto al Capitolio

El fiscal especial Jack Smith pidió este viernes una pausa en el juicio penal por el asalto al Capitolio contra el republicano Donald Trump para evaluar la situación, después de que este ganara las elecciones presidenciales del pasado martes.



Su petición a la magistrada Tanya Chutkan señala que necesita que se anulen los plazos restantes para determinar "el camino apropiado" en consonancia con las políticas del Departamento de Justicia, que impiden investigar a los presidentes mientras estén en ejercicio.



Trump, que el martes venció a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, y será investido el 20 de enero, está acusado en el Distrito de Columbia por sus intentos para revertir los resultados de las elecciones que perdió en 2020 y por haber presuntamente instigado el asalto al Capitolio.

La solicitud recuerda que, como resultado de esos comicios, está previsto que se certifique la victoria del republicano el 6 de enero y que este sea investido presidente el día 20 de ese mes.



Smith destacó que la fiscalía ha consultado con los abogados defensores y apuntó que estos no se han opuesto a la pausa.



Según el diario The New York Times, Smith ya había iniciado discusiones con integrantes del Departamento de Justicia sobre cómo avanzar tras las elecciones en los dos casos federales contra Trump: el del asalto al Capitolio y la acusación en Florida por haberse levado de la Casa Blanca documentos clasificados al abandonar el poder.



El republicano dijo durante la campaña electoral que en su primer día como presidente despediría al fiscal Smith y ordenaría al Departamento de Justicia cerrar los casos en su contra que, según sostiene, fueron motivados por una persecución política.



Este 21 de noviembre estaba previsto que los abogados de Trump presentaran a la jueza su documentación sobre por qué no debería ser juzgado en Washington después de que el Tribunal Supremo fallara que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad judicial.



Smith indicó en su nota que para el 2 de diciembre puede presentar un informe con el resultado de sus deliberaciones.



El fiscal especial no ha solicitado de momento una pausa en el proceso en Florida. Ese caso fue desestimado el 15 de julio, pero Smith reclamó el 26 agosto a un tribunal de apelaciones que fuera restaurado.



Trump enfrenta cuatro juicios penales paralelos: esos dos federales y otros dos en cortes locales de Nueva York y de Georgia.



El único de ellos donde hay condena es el que tiene en Nueva York por falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la actriz porno Stormy Daniels, con quien supuestamente tuvo una aventura en el pasado, para evitar que le perjudicara en su campaña de 2016.



El objetivo del equipo de Trump, según señaló esta semana la cadena NBC News, es que todos los casos en su contra sean desestimados. En el de Nueva York, se contempla también la posibilidad de posponer de forma indefinida la vista programada para finales de noviembre.



Según la Constitución estadounidense, un presidente no puede perdonarse en una acusación estatal, como sucede en Nueva York, y en el caso de Georgia, donde está acusado de injerencia electoral, tampoco podría indultarlo el gobernador.



NBC News apuntó que el Departamento de Justicia parece haber asumido que ni el proceso en Washington ni el de Florida pueden tener lugar en un futuro cercano y ahora que ha sido elegido de nuevo no ve margen para continuarlos.