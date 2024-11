Analistas creen que fue un gran error de Harris no salir en el famoso pódcast de Joe Rogan

No haber querido participar en el pódcast de Joe Rogan, el más popular de Estados Unidos, especialmente entre los hombres blancos, fue uno de los mayores errores de campaña cometidos por la vicepresidenta demócrata Kamala Harris que desembocaron en su derrota frente a Donald Trump.



Así lo creen varios analistas políticos que están estudiando estos días las causas de la derrota de Harris en las elecciones presidenciales del pasado martes.



"Una oportunidad perdida muy obvia es que Joe Rogan es la audiencia más grande del país. Son hombres descontentos, de baja propensión. El tipo de audiencia a la que la campaña de Harris debería haber tratado de llegar", apuntó en CNN el analista político y fundador del Forward Party, Andrew Yang.



Aparecer en "The Joe Rogan Experience", el pódcast más popular de Estados Unidos, fue sin embargo un acierto para el candidato republicano Donald Trump, quien realizó una entrevista de tres horas de duración que acumula más de 47 millones de visualizaciones.



"Tienes millones de hombres que están expuestos al mensaje demócrata e intentaron regatear porque ella estaba demasiado ocupada. No tiene ningún sentido, excepto en el contexto de que el equipo simplemente no tenía confianza en ella para hacerlo", añadió Yang.



También en CNN, Van Jones, quien fuera consejero del expresidente Barack Obama (2009-2017), recordó que Trump tuvo "48 millones de vistas" de esta entrevista solo en YouTube, una situación que no supo aprovechar la demócrata.



A finales de octubre se hizo público que Rogan rechazó la oferta de la campaña de Harris de grabar una entrevista porque le propusieron que el presentador viajara a donde estaba la vicepresidenta y le ofrecieron solo una hora de grabación.



"La campaña de Harris no ha rechazado hacer el pódcast", dijo Rogan en una publicación en X, sino que quería "que se realice en su estudio de Austin", unas condiciones que el cómico, exdeportista, comentarista de artes marciales y presentador no aceptó.



'The Joe Rogan Experience' es el pódcast más grande de Estados Unidos y tiene una audiencia que es en gran parte joven y masculina, un grupo demográfico en el que Trump lleva ventaja.