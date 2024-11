Los Ángeles pone el acelerador con ordenanza para declararse "santuario" de inmigrantes

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, urgió este martes al Concejo Municipal que apruebe la ordenanza que convierte a esta ciudad en "un santuario" de inmigrantes y establece protecciones para este grupo, que se ve amenazado ante la llegada a la Casa Blanca del presidente electo, Donald Trump.



"Frente a las crecientes amenazas a las comunidades inmigrantes aquí en Los Ángeles, estoy con la gente de esta ciudad", dijo Bass en un comunicado.



La demócrata advirtió que "este momento exige urgencia" y que durante el fin de semana se reunió con la abogada municipal Hydee Feldstein Soto para ultimar los detalles de la propuesta.



El Concejo Municipal de Los Ángeles había avanzado desde el año pasado una medida para convertir oficialmente a la ciudad en "santuario" de inmigrantes, y por ende queda prohibido el uso de sus recursos para el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.

La medida también prohibiría a las agencias federales de Inmigración el acceso a las bases de datos de la ciudad.



En 2017, el gobierno del entonces alcalde Eric Garcetti había emitido una orden ejecutiva que limitaba la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), pero no existe una norma aprobada que fije permanentemente esas normas.



Bass agradeció a los concejales Hugo Soto-Martínez, Nithya Raman, y Eunisses Hernández, que han impulsado la iniciativa. "La solidaridad es una acción, no retórica. Los Ángeles se mantiene unida", valoró la alcadesa.



La demócrata ha estado en el ojo del huracán después de que nombrara al exalguacil Jim McDonnell como el próximo jefe de la policía de la ciudad, a pesar de un historial de estrecha colaboración con las autoridades migratorias.



McDonnell fue el jefe del Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD, en inglés) entre 2014 y 2018, periodo en el que no logró entablar una buena relación con las organizaciones de defensa de los inmigrantes y de los derechos civiles.



El exalguacil se opuso a la Ley Santuario de Inmigrantes de California (SB54), que prohíbe a las agencias del orden, estatales y locales, investigar, interrogar o detener y detectar a las personas con el propósito de cumplir con las leyes de inmigración.



Trump prometió en su campaña deportaciones masivas. Este fin de semana, el presidente electo anunció que nombraría al exdirector interino de ICE Tom Homan como "zar de la frontera".



Homan tiene décadas de experiencia en el cumplimiento de las leyes de inmigración y en una entrevista con el popular programa 60 Minutos dijo que implementaría las deportaciones y no separaría a las familias porque todos los miembros podían irse del país.