CEO de JPMorgan responde a Trump: "llevo 25 años sin jefe y no voy a empezar ahora"

El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, respondió este jueves a las declaraciones del presidente electo Donald Trump de que no tiene pensado incluirlo en su equipo de Gobierno, asegurando que lleva 25 años sin tener un jefe y que no va a empezar ahora.

"Le deseo lo mejor al presidente y le agradezco esa nota. Pero también le quiero decir al presidente que no he tenido un jefe en 25 años y no estoy listo para empezar ahora", indicó Dimon durante una intervención en la reunión de directivos que celebra dentro del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Lima, cuya reunión de líderes tendrá lugar este viernes.

"Respecto a Jamie Dimon de JPMorgan Chase, mucho, pero no va a ser invitado a ser parte de la Administración Trump. Le agradezco a Jamie su gran servicio a nuestro país", indicó Trump en un críptico mensaje en la red social Truth Social.

Dimon ha sido uno de los defensores de las propuestas económicas de Trump y uno de sus apoyos más públicos dentro de la gran banca estadounidense.

Las especulaciones lo situaban como posible candidato a ser nominado como secretario del Tesoro de Trump, el último gran puesto por anunciar del gabinete del republicano.

Dimon dijo que sea quién sea que acabe formando parte de la nueva administración, el equipo de Gobierno de Trump se va a enfrentar al problema de la inflación y a la "situación geopolítica, militar y geoeconómica más complicada desde la II Guerra Mundial".

"Las políticas públicas van a importar y, por supuesto, quién esté en el Gobierno será determinante", opinó Dimon, quien defendió la idea de Trump y Elon Musk de trabajar por un Gobierno más eficiente, algo que consideró que es una de las principales razones de la frustración de los votantes.