Un comité legislativo de EE.UU. evalúa difundir sus pesquisas sobre el polémico Matt Gaetz

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes estadounidense prevé reunirse este miércoles para analizar si difunde públicamente su investigación sobre el exlegislador Matt Gaetz, elegido por Donald Trump para ser el fiscal general de su gobierno e investigado por conducta sexual inapropiada y consumo de drogas.

Ese organismo iba a someter a voto su decisión el pasado viernes, pero la renuncia de Gaetz a su escaño dos días antes, tras haber sido designado por el presidente electo, puso fin de forma efectiva a las pesquisas sobre él.

Aunque con la salida del representante de Florida del Congreso la comisión se quedó sin jurisdicción para investigarlo, se quedó en el aire la publicación de las conclusiones de su investigación abierta en 2021 por presunta conducta sexual inapropiada, uso irregular de fondos de campaña, aceptación de sobornos y consumo de drogas.

El encuentro de este miércoles para analizarlo, según la prensa, tendrá lugar a puerta cerrada.

Varios senadores, tanto republicanos como demócratas, han manifestado que querían revisar ese informe antes de que el Comité Judicial de la Cámara Alta examine la nominación de Gaetz el año que viene y después el pleno de ese hemiciclo la valide o la frene.

La cadena NBC News indicó este miércoles que el comité ha entrevistado a dos mujeres que testificaron que Gaetz les pagó por tener sexo en una fiesta en Florida, donde la prostitución es ilegal.

Según dijo el abogado de las mujeres al canal, Joel Leppard, una de ellas también testificó que vio a Gaetz teniendo relaciones sexuales con una menor de edad, aunque señaló que no creía que este supiera que tenía 17 años en ese momento.

Gaetz ha negado esas acusaciones, el mandatario electo ha dicho que no está repensando su nominación y el equipo de transición de Trump considera que no tienen fundamento y recuerda que el Departamento de Justicia cerró sin cargos una investigación paralela.

Reflejo de ese apoyo fue que el futuro vicepresidente, JD Vance, ha acudido al Capitolio para acompañar a Gaetz este miércoles, informó la CNN.

El Comité de Ética podría pronunciarse a favor o en contra de la publicación, decantarse por reenviar el informe al Senado o directamente por no tomar ninguna medida, según apuntó NBC News en su web.

El líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha querido mantenerse al margen, pero al mismo tiempo ha dejado caer que no ve adecuado que esa información salga a la luz.

"El presidente de la Cámara no está involucrado en esas cosas. (...) No creo que eso sea apropiado. Eso abriría la caja de Pandora y no creo que sea algo saludable para la institución", señaló esta semana.