Los republicanos usan los baños del Congreso para atacar a primera legisladora transgénero

El uso de los baños del Congreso estadounidense se ha convertido en la primera piedra que algunos legisladores republicanos han tirado contra la representante demócrata electa Sarah McBride, la primera persona transgénero de Estados Unidos elegida para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.



Sin que todavía haya prestado juramento, pues lo hará en enero, los cuchillos del ala más radical y conservadora del partido, fiel al futuro presidente Donald Trump, ya han comenzado a volar contra McBride.



El lunes la representante republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, presentó una resolución para modificar las reglas de la Cámara de Representantes para prohibir que las mujeres transgénero usen los baños de mujeres en el Capitolio.



"Es un hombre biológico" y "no pertenece a los espacios de mujeres, baños de mujeres y vestuarios", dijo la republicana a la prensa el lunes.



Este martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se negaba a responder en una rueda de prensa si McBride es un hombre o una mujer.



"Mira, no voy a entrar en eso. Damos la bienvenida con los brazos abiertos a todos los nuevos miembros que son representantes debidamente elegidos del pueblo", respondió Johnson a la pregunta de la prensa.



Sobre la propuesta de su compañera de partido, Johnson afirmó que "existe una preocupación sobre los usos de los baños y los vestuarios" y que "este es un tema que el Congreso nunca ha tenido que abordar antes" y se hará "de manera deliberada, con el consenso de los miembros al respecto". "Nos adaptaremos a las necesidades de cada persona", añadió.



En su petición Mace afirma que "permitir a varones biológicos entrar en instalaciones para un solo sexo, como baños, vestuarios y vestuarios diseñados para mujeres, pone en peligro la seguridad y la dignidad de los miembros, funcionarios y empleados de la Cámara de Representantes que son mujeres".



Esta petición ha tenido el apoyo de figuras como la representante por Georgia Marjorie Taylor Greene: "Es un hombre biológico y no debería usar ninguno de nuestros baños en el Capitolio, y menos en nuestros edificios de oficinas. Pero la resolución de Nancy Mace no es suficiente", afirmó.



A través de un mensaje en la red social X, McBride restó importancia a la propuesta y aseguró que este es "un intento flagrante de los extremistas de extrema derecha de distraer la atención del hecho de que no tienen soluciones reales para lo que enfrentan los estadounidenses".



"Deberíamos centrarnos en reducir el costo de la vivienda, la atención médica y el cuidado infantil, no en crear guerras culturales", afirmó.



Cuando tome posesión de su cargo, McBride será la primera persona transgénero en el Congreso de Estados Unidos. Todo ello tras derrotar, a sus 34 años, al candidato republicano John Whalen III.



La política había sido elegida para el Senado de Delaware en 2021 y entonces se convirtió en la primera persona transgénero en ocupar un puesto de senadora estatal en EE.UU.