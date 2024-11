Caravana de migrantes busca llegar a EEUU antes de que Trump asuma el poder

Miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, partieron este miércoles desde la frontera sur de México, con la meta de llegar a Estados Unidos antes de que comience la nueva presidencia de Donald Trump, quien ha anunciado restricciones y deportaciones masivas.



El vocero y representante de lo que puede ser la última caravana durante el Gobierno de Joe Biden, Douglas Bryan Velázquez, informó a la Guardia Nacional que en este grupo de indocumentados caminan alrededor de unas 5,000 personas que tendrán como punto de descanso Huehuetán, a unos 26 kilómetros de Tapachula.



El contingente, integrado por personas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, emprendió durante la madrugada su camino en esta nueva caravana de personas que buscan llegar antes de la investidura de Trump, el 20 de enero.



El venezolano Emilco Chacoa declaró a EFE que Trump debe entender que, por más que intente frenar los migrantes que caminan a Estados Unidos, será imposible.



"Lo mejor es tener un proceso organizado de la migración para que la migración entre de manera organizada, tengan sus datos, su lugar de proveniencia, ocupaciones, sus rostros, que tener una migración que, quiera él o no, va entrar de igual manera y si entra de manera desorganizada constituirá un problema", opinó.



El suramericano, con varias maletas al hombro, argumentó que la mejor opción es mantener la 'CBP One', una aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que dispuso el Gobierno de Biden para gestionar las citas de asilo.



Roger Sánchez, de Venezuela, imploró al próximo Gobierno de Estados Unidos que les permita ingresar de manera pacífica y legal porque su propósito es trabajar.



"Que no nos vaya a sacar de Estados Unidos, tantas cosas que hemos pasado en el camino, porque tenemos la familia allá y queremos pasar la Navidad allá con amigos y familiares. Por eso es que nos vamos pa'llá, que nos dé la oportunidad de pasar antes de diciembre", indicó.



José Antonio Valencillo, un venezolano de edad avanzada, lamentó que las propuestas de Trump los criminalicen.



A esta caravana de migrantes únicamente le brindan seguridad vial dos elementos de la Guardia Nacional y la División de Caminos, mientras que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó sueros y pañales a familias.



A pesar de una caída del 76 % en la detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos desde diciembre, según el Gobierno mexicano, la migración irregular a través de México subió un 193 % interanual hasta un récord de más de 712,000 personas, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.