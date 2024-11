La traductora Heather Cleary, premiada por el Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York

La traductora Heather Cleary fue premiada este jueves por el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI) de Nueva York por "Recital of the Dark Verses", la versión en inglés de "Declaración de las canciones oscuras", del escritor mexicano Luis Felipe Fabre.



Cleary recibió el premio del QSSI, que reconoce la mejor traducción al inglés de una obra escrita originalmente en lengua española, en una ceremonia en el Espacio de Culturas de la Universidad de Nueva York que reunió a destacados traductores, académicos y editores.



La traductora, en una nota de agradecimiento recogida por el QSSI, consideró como uno de los "momentos culminantes" de su carrera la decisión de llevar al inglés "el humor y el corazón" de la obra de Fabre, que describió como "brillante".



"Las primeras semillas de esta extraordinaria pequeña novela se plantaron hace años durante los estudios de posgrado de Fabre en Salamanca, así que este reconocimiento del Queen Sofía Spanish Institute es como un regreso a casa", apostilló Cleary.



"Declaración de las canciones oscuras" cuenta la historia del traslado del cuerpo de fray Juan de la Cruz, el poeta y místico carmelita, que al ser exhumado tiene un aspecto tan fresco como el día de su muerte, por lo que la población muestra fervor por poseer alguna parte del cadáver.



La traductora premiada, doctora en Culturas Latinoamericanas e Ibéricas por la Universidad de Columbia y profesora en el Sarah Lawrence College, ha sido reconocida previamente por su trabajo por la National Book Foundation, PEN America y el Best Translated Book Award, entre otros.



La encargada de presentar a los finalistas hoy fue la traductora Charlotte Whittle, miembro del jurado y ganadora del Premio de Traducción del QSSI en 2023, por su trabajo con el exitoso ensayo "El infinito en un junco", de Irene Vallejo, titulada "Papyrus" para el mercado anglófono.



Además, el jurado otorgó hoy una mención especial al traductor Adrian Nathan West por su traducción de "The Lost Steps" de Alejo Carpentier.



Durante la ceremonia, la directora ejecutiva del QSSI, Begoña Santos, anunció también un nuevo proyecto: un programa de becas para apoyar a traductores emergentes y fomentar así la publicación de autores hispanohablantes en el mercado estadounidense.



Ese programa incluye un foro de editoriales donde los traductores podrán presentar directamente sus trabajos, indicó la institución.



El evento incluyó una mesa redonda en la que participó Cleary junto a Samantha Schnee, editora fundadora y presidenta del patronato de la organización Words Without Borders; Amalia Gladhart, traductora y profesora de la Universidad de Oregón, y John Siliciano, editor ejecutivo de Penguin Classics.



El QSSI, que nació en 1954 como Instituto Español y fue renombrado en 2003 en honor a la reina Sofía, es una entidad dedicada a difundir la cultura de los países hispanohablantes en Estados Unidos -y la de este país entre los pueblos de habla hispana- a través de programas para la enseñanza del idioma o cursos especializados de ciencia, derecho o negocios.

