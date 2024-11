Detectan el virus de la gripe aviar en muestra de leche cruda en California

Las autoridades sanitarias de California confirmaron este domingo que ha detectado el virus de la gripe aviar H5N1 en una muestra de leche cruda de venta al público, por lo que han pedido a los consumidores estar atentos a los avisos de retiro de productos lácteos.



El Departamento de Salud de California (CDPH) ha advertido hoy al público que evite consumir un lote de leche cruda producida y envasada por Raw Farm.

La compañía ha emitido un retiro voluntario de todos los productos envasados el 9 de noviembre y con fecha de vencimiento del 27 de noviembre.

En un comunicado el CDPH dijo que hasta ahora no ha habido informes de enfermedades asociadas con la leche contaminada.

Raw Farm, el mayor productor y minorista de leche cruda en California, ha realizado muestras a sus productos lácteos como control después que se detectara la gripe aviar en vacas en varias granjas del país.



El anuncio se da dos días después que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. informaran un caso de gripe aviar en un niño en el estado de California, lo que supuso el primer contagio de un menor de edad registrado en el país.



El niño, del que no se informó su edad, se recupera de la enfermedad, informaron los gubernamentales.



El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) realizó una investigación sobre la posible fuente de exposición del niño al H5N1, pero hasta el momento no se ha identificado.



Todos los miembros del hogar del menor informaron tener síntomas, por lo que se procedió a recolectar muestras de cada uno, que dieron negativo para gripe aviar.



"El rastreo de contactos continúa, pero actualmente no hay evidencia de propagación de persona a persona de la gripe aviar H5N1 de este niño a otros", indicó CDC en un comunicado.



En California 29 personas han dado positivo para el virus, todas menos el niño, son trabajadores que han tenido contacto con vacas infectadas.