Policía de NY revela más fotos del sospechosos de matar al CEO de UnitedHealthcare

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) compartió este domingo nuevas fotos del sospechoso de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, mientras que en la Gran Manzana continúa por quinto día la investigación en busca de pistas e información sobre el asesino.

"El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) continúa con sus esfuerzos de investigación y solicitamos la ayuda del público", escribió el NYPD en su cuenta de X.

Junto con el mensaje, el departamento publicó dos nuevas fotos en las que se ve a un hombre blanco encapuchado y con una mascarilla.

Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. The full investigative efforts of the NYPD are continuing, and we are asking for the public's help—if you have any information about this case, call the NYPD Crime Stoppers at 1-800-577-TIPS (8477). Additionally, you can DM @NYPDTips on X or on Instagram. There is a reward of up to $10,000 for information leading to an arrest and conviction.

En una de las imágenes el joven está en la parte de atrás de un taxi y en otra andando en la calle, ambas imágenes parecen haber sido tomadas desde dentro de un coche.

El cuerpo de policía resalta también en su mensaje que hay una recompensa "de hasta 10,000 dólares por información que conduzca a un arresto y una condena".

Por su parte, el FBI -que también participa en esta investigación- elevó este viernes la recompensa a 50,000 dólares por información que conduzca al arresto y condena del individuo responsable del tiroteo fatal.

Este domingo, según la Fox, buzos del NYPD examinaron un lago del Central Park en búsqueda de la pistola que el sospechoso habría usado en el asesinato el miércoles frente al hotel Hilton en Midtown Manhattan.

El viernes por la noche, en una segunda inspección del Central Park, las autoridades encontraron una mochila que podría estar relacionada con el caso.

Pero, según dijeron fuentes policiales a Fox News, el arma utilizada en el asesinato no estaba en la mochila.

Las pistas que, de acuerdo con los medios locales, la policía está investigando son: una mochila, fotos, videos, municiones, una botella de agua y un teléfono.

La policía dice que el sospechoso huyó de la escena del crimen el miércoles hasta el Central Park en bicicleta y luego tomó un taxi hasta la estación de autobuses de Port Authority, desde donde se supone que abandonó la ciudad de Nueva York.

El alcalde neoyorquino, Eric Adams, dijo este fin de semana en declaraciones recogidas por The New York Post que el cerco para encontrar al sospechoso "se está cerrando".

"No queremos divulgarlo ahora. Si lo hacemos, estaríamos dando una pista a la persona que buscamos, y no queremos darle ninguna ventaja. Que siga creyendo que puede esconderse tras la máscara. Hemos revelado su rostro, vamos a revelar quién es y lo llevaremos ante la justicia", afirmó.