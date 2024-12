El primer almacén sindicalizado de Amazon anuncia huelga en Nueva York antes de Navidad

Los trabajadores de Amazon en el almacén JFK8 de Staten Island (Nueva York) anunciaron este viernes una "huelga histórica" justo antes de Navidad para que la empresa acceda a firmar un convenio con el que es su primer centro sindicalizado en todo Estados Unidos.

"Vamos a golpear a Amazon donde más le duele hasta que decidan que es hora de sentarse a negociar (...) No podemos esperar más. No estamos bromeando", dijo Justine, una trabajadora de Amazon en dicha planta, en un vídeo publicado a través del portal sindical More Perfect Union.

"Estamos en temporada alta y es la época más rentable del año para Amazon (...) Nos han pedido que trabajemos once horas y media al día, cinco días a la semana, con pausa para el almuerzo, por lo que estamos en el almacén la mayor parte de la semana", relata por su parte Connor, otro empleado de Staten Island.

Los integrantes del sindicato Amazon Labor Union planean así irse a la huelga en las instalaciones del centro JFK8, en Staten Island, a finales de diciembre después de que el gigante del comercio electrónico lleve desde 2022 oponiéndose a la firma de un convenio con los empleados de este centro.

Fue dicho año cuando se constituyó la hasta ahora única iniciativa sindical exitosa en la historia de Amazon en Estados Unidos, dentro de un centro de trabajo que en total emplea a 8,000 personas.

Te puede interesar Amazon y Meta donarán un millón de dólares cada una para la investidura de Trump

La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB), una agencia federal que protege los derechos de los trabajadores del sector privado en EE.UU., ha emitido decenas de denuncias acusando a Amazon de tácticas ilegales para reprimir la creación de sindicatos.

Entre esta maniobras se incluyen el despido de simpatizantes de estas iniciativas, amenazas y la celebración de reuniones obligatorias contra los propios sindicatos.

De hecho, la propia NLRB también demandó por la vía administrativa a Amazon instándole a que se implicara en una "negociación constructiva" para conseguir que el centro de Staten Island consiguiera su primer convenio sindical, pero tras meses de apelaciones por parte de la compañía -que también niega haber cometido cualquier tipo de coacción- el caso está congelado.

Los trabajadores sindicados de este centro tienen previsto iniciar su huelga "en los próximos días", aunque aún no se han concretado fechas.