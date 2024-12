El CEO del grupo UnitedHealth admite que el sistema tiene fallas tras asesinato de Brian Thompson

This undated photo provided by UnitedHealth Group shows UnitedHealthcare chief executive officer Brian Thompson. ( AP )

El director ejecutivo de la compañía de seguros médicos UnitedHealth, Andrew Witty, reconoció que el sistema sanitario de Estados Unidos necesita reformas, después de que la semana pasada fuera asesinado a tiros Brian Thompson, CEO de su subsidiaria UnitedHealthcare.

"Sabemos que el sistema de salud no funciona tan bien como debería y comprendemos las frustraciones de la gente. Nadie diseñaría un sistema como el que tenemos", indicó en una columna de opinión para The New York Times, en la que también lamentó la muerte de Thompson.

Witty, líder de la primera aseguradora de EE.UU., expresó además que el sistema sanitario del país "es un mosaico construido a lo largo de décadas" y que la "la misión" del grupo UnitedHealth es "ayudar a que funcione mejor"; admitiendo que en EE.UU. aún no se ha llegado al punto de contar con una estructura que brinde atención de alta calidad y bajo coste.

"Está claro que aún no hemos llegado a ese punto. Entendemos y compartimos el deseo de construir un sistema de atención sanitaria que funcione mejor para todos", afirmó en su columna.

Thompson, de 56 años, fue asesinado cuando se disponía a entrar a un hotel en Midtown Manhattan donde la compañía sostenía una reunión de inversores, aún las autoridades desconocen qué motivó al presunto asesino, Luigi Mangione (26 años), a dispararle, se cree que puede estar relacionado con su descontento hacia las aseguradoras médicas.

El CEO de UnitedHealth destacó igualmente la responsabilidad de las compañías en la toma de decisiones y lo que considera que debe mejorar: "La atención sanitaria es a la vez intensamente personal y muy complicada, y no se entienden bien las razones que hay detrás de las decisiones de cobertura" detalló.

Y añadió: "Junto con las empresas, los gobiernos y otros actores que pagan la atención médica, debemos mejorar la forma en que explicamos qué cubre el seguro y cómo se toman las decisiones".

Witty defendió también la labor de Thompson al frente de UnitedHealthcare, aseverando que sus "ideas" tenían como objetivo "hacer que la atención sanitaria fuera más asequible, más transparente, más intuitiva, más compasiva y más humana".