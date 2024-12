Musk lidera la oposición al presupuesto impulsado por líderes republicanos en el Congreso

El magnate Elon Musk, aliado cercano al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se opuso este miércoles al presupuesto parcial que los líderes republicanos en el Congreso buscan aprobar a contrarreloj para evitar así un cierre administrativo.

"Este proyecto de ley no debería aprobarse", dijo Musk a través de su red social X. "¿Alguna vez se ha visto un mayor derroche?", añadió, adjuntando una foto de las 1.547 páginas impresas que componen el proyecto de ley.

El presupuesto parcial dota de fondos al Gobierno a partir de la medianoche del viernes al sábado, cuando expiran los actuales, hasta el 14 de marzo, con Trump ya instalado en la Casa Blanca.

El texto, negociado entre los republicanos en la Cámara Baja y los demócratas en el Senado, incluye varias provisiones que no se consideran esenciales para el funcionamiento del Ejecutivo y que han generado oposición sobre todo entre los conservadores.

Por ejemplo, incluye más de 100,000 millones de dólares en ayudas para los damnificados de los huracanes Helene y Milton o cerca de 10,000 millones de dólares en apoyo para agricultores.

También incluye el primer aumento de sueldo para los legisladores desde 2009 o la transferencia de un estadio en la ciudad de Washington, de propiedad federal, a la administración local del Distrito de Columbia.

DOGE en contra

Musk lidera junto a Vivek Ramaswamy el recién creado por Trump Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), un organismo externo que pretende promover recortes masivos al presupuesto público.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, impulsor del texto, admitió este miércoles por la mañana a Fox News que anoche estuvo al teléfono con Musk tratando de explicarle las razones del proyecto.

"Estuve comunicándome con Elon anoche. Elon, Vivek y yo estamos en un grupo de mensajes, y les estaba explicando el contexto de esto y de la semana. Hablé con él casi hasta la medianoche", dijo.

"Ellos entienden la situación. Me dijeron: 'No es algo dirigido a usted, señor presidente, pero no nos gusta el gasto'. Yo respondí: '¿Saben qué, amigos? A mí tampoco'. Pero tenemos que hacer esto porque, aquí está la clave: al hacer esto, estamos despejando el camino y preparando el terreno para el regreso de Trump", añadió.

Además de Musk y Ramaswamy, Johnson enfrenta oposición en sus propias filas.

"Todo lo que han hecho ha sido vincular el gasto de emergencias a un horrible proyecto de ley presupuestario para forzar a la gente, en justa indignación, a apoyar una terrible legislación", dijo el congresista por Tennessee Tim Burchett.

El senador John Kennedy, por su parte, afirmó que el proyecto de ley parece "el árbol de Navidad del Rockefeller".

"Yo esperaba algo así como un arbolito de Navidad sencillo. Este parece el árbol de Navidad del Rockefeller Center", dijo.

El presupuesto debe aprobarse antes del sábado para evitar una falta de fondos que provocaría un cierre parcial administrativo en Estados Unidos a pocos horas del inicio de las vacaciones navideñas.