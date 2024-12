EE.UU. pide a Israel que "se coordine" antes de atacar áreas civiles

Estados Unidos pidió este lunes a Israel que "se coordine" antes de atacar zonas con gran densidad de población o con infraestructuras civiles, pero no condenó en ningún momento los ataques que la aviación israelí llevó a cabo la pasada semana contra el principal puerto de Yemen y el aeropuerto de Saná, dos infraestructuras que la ONU definió como exclusivamente civiles.

En la última sesión del año del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al último intercambio de ataques entre Israel y la milicia hutí del Yemen, Estados Unidos volvió a dejar clara su sólida alianza con el Estado hebreo.

"El derecho de Israel a la autodefensa", según palabras de su embajadora adjunta, Dorothy Shea, para resaltar esta alianza.

Ataques de Israel

Shea se permitió mostrarse "agradecida" porque dos de los proyectiles de Israel cayeron cerca (a solo 300 metros) de donde se encontraba el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus -en misión en Saná en ese momento- pero no le alcanzaron ni causaron heridas.

Ni siquiera en ese momento se permitió criticar el ataque de Israel.

La diplomática estadounidense cargó únicamente contra la milicia hutí de Yemen, que con cierta regularidad ataca con misiles el territorio del Estado hebreo, tras lo cual Israel suele responder con ataques de represalia.

"Ya es hora de que los hutíes cesen su comportamiento temerario y desestabilizador, y este Consejo debe garantizar que sus acciones acarrean consecuencias. Colegas, este es un momento especialmente peligroso en la región, y es imperativo que todos contribuyamos a reducir tensiones", dijo Shea.

Sin embargo, y anticipándose a las previsibles llamadas a la contención en la zona que se escucharían en el Consejo, el embajador de Israel, Danny Danon, las desechó en unas declaraciones previas.

"No esperamos gran cosa de la ONU, pero no aceptaremos llamadas a la contención -advirtió Danon- No llamen a la desescalada cuando respondemos (a los ataques), no equiparen a los que lanzan misiles asesinos con los que tratan de proteger a su pueblo", abundó Danon.