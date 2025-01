Sheinbaum pide "no asociar migrantes con violencia" en México ante las medidas de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes "no asociar migrantes con violencia" ante el esperado incremento de la migración en el país por las deportaciones masivas y las restricciones que implementará el futuro mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

"No hay que asociar, porque si no nuestro lenguaje se parece a otros, migrantes con violencia, porque nosotros somos un pueblo solidario, generoso, y la gente, el 99 % o más de las personas, migran por necesidad", declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana respondió a preguntas de la prensa sobre las preocupaciones en urbes fronterizas, como Ciudad Juárez, por el efecto que tendría en la seguridad ciudadana la llegada masiva de migrantes deportados por Estados Unidos o que queden atascados después de la investidura de Trump, el 20 de enero.

Pero Sheinbaum rechazó "esta idea de que la migración trae violencia".

"Necesitaremos ir generando una condición de visión distinta, los migrantes, las migrantes, migran por necesidad y buscan para sus familias la mejor vida posible, que no se la pueden dar en sus lugares de origen", argumentó.

En el país preocupan las deportaciones masivas prometidas por Trump porque los mexicanos son cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan casi el 4 % del producto interior bruto (PIB) de México, que este año recibiría un récord estimado de 65,000 millones de dólares.

Además, aunque el encuentro diario de indocumentados en la frontera de Estados Unidos cayó un 75 % en 2024, el Gobierno de México detectó un récord de más de 925,000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi 132 %.

La presidenta reiteró su escepticismo sobre que ocurran las deportaciones masivas, pero aseveró que su Gobierno está listo para recibir a los mexicanos retornados y que busca que cada país de Latinoamérica acoja a sus ciudadanos.

"No estamos a favor de estas deportaciones, pero si se llegan a dar, porque no todo depende de lo que nosotros decidamos, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país y vamos a solicitar a EE.UU. que, en la medida de lo posible, a los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países", dijo.

La mandataria recordó que buscará reunirse con el equipo de Trump después de que vuelva a la Casa Blanca.

"Ya habrá un momento para hablar con el Gobierno de Estados Unidos, si realmente ocurren estas deportaciones, pero aquí los vamos a recibir, los vamos a recibir bien y tenemos un plan que ayer dije en su momento lo vamos a presentar", remarcó.