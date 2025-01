A subasta la colección de objetos de Bob Dylan del famoso periodista Al Aronowitz

La casa de subastas Julien's Auction pondrá a la venta esta semana una colección única de objetos relacionados con Bob Dylan, entre los que se incluye un cuadro de su autoría y los apuntes de la letra de uno de sus primeros éxitos, "Mr. Tambourine Man".

La colección, compuesta por 50 piezas, pertenece al periodista musical Al Aronowitz (1928-2005), que fue amigo personal de Dylan y de otras muchas estrellas del rock estadounidense y durante años escribió una columna en el diario "The New York Post" titulada "Pop Scene".

La subasta tendrá lugar en Nashville (Tenessee) el 18 de enero y es necesario registrarse previamente para pujar, algo que puede hacerse también electrónicamente.

"Mi padre era mucho más que un periodista, entendía lo que estos artistas trataban de hacer. No solo conoció a estos iconos culturales, los unió. Conectó a Allen Ginsberg con Bob Dylan y a Bob Dylan con los Beatles (...), por primera vez conectó a Jimi Hendrix con Miles Davis, a Nico con Lou Reed", dijo Myles Aronowitz, hijo del periodista, en un comunicado de la casa de subastas, que tiene sede en Beverly Hills (Los Ángeles).

La colección que será subastada el próximo sábado "representa la capacidad instintiva de mi padre para identificar y conectar con la grandeza", agregó Aronowitz en referencia al músico, compositor, cantante, poeta y pintor nacido en Duluth (Minnesota) hace 83 años, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016.

Una de las piezas a la venta más importantes son dos páginas de letras mecanografiadas del autor de "Mr. Tambourine Man", por las que ya se han ofrecido 250,000 dólares, aunque la casa de subastas calcula que se venderán por una cantidad ente 400,000 y 600,000 dólares.

"Bob Dylan se sentó una noche en la encimera de la cocina de la casa de la familia Aronowitz en Nueva Jersey, fumando sin parar, escuchando una y otra vez "Can I Get A Witness" de Marvin Gaye, mientras tecleaba toda la noche para perfeccionar la letra poética de esta canción", dice el comunicado de la casa de subastas.

Por el óleo firmado por Dylan en 1968 ya hay sobre la mesa una oferta de 125,000 dólares, pero Julien's Auctions cree que se venderá por 200,000 o 300,000 dólares.

La colección también incluye fotografías tempranas de gran formato de las primeras sesiones de grabación de Dylan en el estudio de Columbia Records de Nueva York en 1961 hasta su visita a la Factory de Warhol en 1965, así como varios dibujos hechos por Dylan en hojas con el membrete del Plaza Hotel de Nueva York.

En el catálogo se incluye también un póster promocional, un folleto y programas poco comunes de la histórica actuación de Dylan en el Town Hall de Nueva York en abril de 1965, y un disco Ionic Original único de la grabación de estudio de Bob Dylan de 2021 de "The Times They Are A-Changin´".