El vicepresidente chino llega a Washington para investidura de Trump y se reúne con JD Vance

El vicepresidente chino, Han Zheng, se reunió este domingo con su futuro homólogo estadounidense, JD Vance, para dar comienzo a su participación en la investidura de Donald Trump como presidente de EE.UU.



Su presencia supone la representación de más alto nivel enviada por China a una toma de posesión presidencial en Estados Unidos.



Han Zheng se reunió este domingo por la mañana con el vicepresidente estadounidense entrante en Washington y trataron "varios temas, incluido (la crisis por) el fentanilo, un comercio equilibrado y la estabilidad regional", según un escueto comunicado del equipo del vicepresidente electo.



El vicepresidente ha viajado en representación del líder chino, Xi Jinping, que había sido invitado por el comité de la ceremonia de inauguración.

La investidura del lunes ha roto con una larga tradición de no invitar a mandatarios o líderes extranjeros a esta ceremonia de juramentación del cargo que se celebrará bajo la cúpula central del edificio del Capitolio y no en el exterior debido a la nieve y las bajas temperaturas.



Trump ha invitado, entre otros, al presidente argentino, Javier Milei; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro indio, Narendra Modi; el presidente húngaro, Viktor Orbán, y mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.



Pese a poner fin a la tradición de no invitar a líderes extranjeros, Trump no ha contado con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, o el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.