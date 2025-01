DeSantis choca con los legisladores de Florida por proyecto migratorio

Los legisladores de Florida (EE.UU.) se mantienen este lunes en el Capitolio estatal para una sesión legislativa especial convocada por ellos mismos, y no la convocada por el gobernador estatal, el republicano Ron DeSantis, y para discutir, entre otros temas, su propio proyecto migratorio.

Los legisladores reunidos en Tallahassee, capital del estado, finalizaron nada más empezar, y de forma abrupta, la sesión extraordinaria convocada por DeSantis, a la que algunos calificaron de "prematura", y dieron comienzo a la que ellos ordenaron, sin duda un varapalo para quien fuera aspirante presidencial.

Semanas atrás, y antes de que Donald Trump asumiera su segundo mandato presidencial en Estados Unidos, DeSantis convocó una sesión especial del Legislativo estatal para hacer que el estado "lidere" el programa de deportaciones masivas prometido por el republicano.

No obstante, tras dar inicio a su propia sesión extraordinaria, el presidente del Senado estatal, el también republicano Ben Albritton, señaló este lunes que el proyecto de ley migratorio que discutirá el pleno será uno presentado por el senador Joe Gruters, un aliado de Trump, y una iniciativa que no tomará en cuenta algunos puntos que planteaba DeSantis.

Uno de ellos es la propuesta de cargos criminales para los agentes del orden que no cumplan con sus responsabilidades en materia migratoria, tal como lo propuso el gobernador.

"No apoyo la creación de sanciones penales contra los agentes del orden que están en primera línea. No apoyo estándares diferentes para proteger a las autoridades de la amenaza de procesamiento. No deberíamos proteger a algunos empleados y contratistas que actúan en nombre del estado mientras dejamos a las fuerzas del orden locales abandonadas", señaló el presidente del Senado, al abrir la sesión.

Albritton, igualmente, mostró su oposición a la idea de crear una base de datos de "floridianos respetuosos de la ley" que envían dinero al exterior, otra de las propuestas de DeSantis y que, como dijo el líder del Senado, no forman parte de la agencia migratoria de Trump.

De igual modo, se estudiará en este periodo extraordinario la designación del Comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, como nuevo jefe estatal en materia migratoria, una elección que supondría restarle poder en este campo a DeSantis.

"Creo que las Sesiones Especiales deberían utilizarse con moderación. No deberían ser trucos diseñados para generar titulares", argumentó a su turno el presidente de la Cámara Baja estatal, el también republicano Daniel Pérez.

El legislador, representante por Miami, agregó que el proceso legislativo debe fomentar "el tira y afloja de conversaciones significativas que conduzcan al desarrollo de buenas y mejores ideas".

La sesión de este lunes ocurre una semana después de que Trump comenzara su segundo mandato, durante el cual ha prometido endurecer las políticas migratorias y efectuar "deportaciones masivas" de irregulares.

El gubernamental Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo en la primera semana de mandato del republicano al menos a 2.382 inmigrantes indocumentados y cursó 1,797 órdenes de captura contra ciudadanos susceptibles de ser deportados, según sus propias cifras.

Tan solo en la jornada del domingo se produjeron 965 detenciones y se presentaron 554 órdenes de captura, récord para un día, según datos de ICE, que publica a diario desde el 23 de enero las cifras de detenciones y órdenes de captura con fines de deportación derivadas de la ofensiva de Trump contra la inmigración irregular.

De acuerdo a medios locales del sur de Florida, en esas redadas fue aprehendido un nicaragüense con cargos pendientes de agresión agravada con arma mortal, porte ilegal de arma, disparo de arma de fuego en público y conducción con licencia suspendida.

La sesión extraordinaria del Legislativo floridano tiene como telón de fondo la crisis que se suscitó el domingo entre EE.UU. y Colombia.

Después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazara recibir dos aviones de deportación con migrantes de su país, Trump anunció la imposición de aranceles del 25 % a Colombia y la revocación de visas para los altos cargos de ese país, sanciones que en la noche del domingo revocó tras un acuerdo de última hora con Bogotá para reanudar los vuelos de deportaciones.

La Legislatura de Florida tiene programado el inicio de su sesión para marzo.