La aerolínea estadounidense Frontier paraliza brevemente sus aviones por problema técnico

La aerolínea estadounidense de bajo coste Frontier ordenó este jueves paralizar sus aviones en tierra brevemente por un problema técnico que fue resuelto.

"Nuestro centro de operaciones de sistemas experimentó un corto apagón de internet que nos hizo iniciar una breve paralización, que ha sido revocada. La paralización estuvo en efecto unos 20 minutos", dijo un portavoz de Frontier.

El incidente se produce tras conocerse ayer que Frontier ha vuelto a proponer comprar a su rival Spirit, que está en proceso de bancarrota desde noviembre, pero esta firma ha rechazado la oferta.

Frontier ofreció pagar unos 2,100 millones de dólares en acciones y efectivo por Spirit, una compra que uniría a las dos mayores aerolíneas de bajo coste de EE.UU., según medios especializados.

Spirit argumentó que esa cantidad es inferior a los 2.900 millones que Frontier inicialmente le ofreció hace tres años, pero no cerró la puerta a una negociación, de acuerdo con The New York Times.

Frontier pactó en 2022 la compra de Spirit, pero esa operación se vio frustrada por una opa hostil de JetBlue por 3,600 millones, que finalmente fue bloqueada por un juez.