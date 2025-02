Negociaciones del presupuesto estancadas tras intentos de Donald Trump de recortar el gobierno

Antes de que el presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso puedan implementar gran parte de su agenda legislativa, deben ocuparse de algunos asuntos pendientes: completar los proyectos de ley de gastos del año fiscal actual. Es una tarea que, según todos los informes, no va bien.

La medida provisional actual dura hasta el 14 de marzo. Después de eso, sin acción del Congreso, habría un cierre parcial del gobierno.

Cinco semanas son una eternidad cuando se trata de resolver proyectos de ley de gastos en Washington. Pero las primeras semanas de Trump en el cargo han escalado las tensiones entre los dos partidos a medida que la nueva administración remodela las prioridades de las agencias y desmantela programas existentes sin la aprobación del Congreso.

Los republicanos acusan a los demócratas de abandonar las negociaciones. Los líderes republicanos y demócratas de los dos comités de asignaciones en el Congreso estaban negociando sobre el proyecto de ley de gastos a fines de enero; los asistentes dijeron que ambas partes estaban comprometidas a llegar a un acuerdo. Pero el optimismo se ha desvanecido en los últimos días.

"Obviamente, los demócratas no están en una buena posición en este momento, por lo que se alejaron de las conversaciones. Pero tendrán que reanudarse", declaró el jueves el líder de la mayoría de republicana en la Cámara de Representantes, el representante de Luisiana Steve Scalise.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dio una evaluación similar, alegando que los comentarios del líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries de Nueva York y algunos de sus colegas, parecen indicar que están "intentando preparar algún tipo de cierre del gobierno, lo que creo que es muy desafortunado. Estábamos negociando de buena fe y tratando de obtener el número tope, pero hasta donde sé, han sido algo no receptivos los últimos dos días o algo así. Así que espero que podamos volver a ello".

El representante Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara, señaló que había escuchado a legisladores demócratas tan recientemente como el jueves, por lo que no creía que se estuvieran alejando de las conversaciones.

"Pero, no estamos haciendo el progreso que esperaría", afirmó Cole.

Los demócratas disputan la caracterización del liderazgo republicano. La representante de Connecticut, Rosa DeLauro, la demócrata principal en el Comité de Asignaciones de la Cámara, expresó "eso es falso" en respuesta a la afirmación de que los demócratas se han retirado de las negociaciones.

"Los demócratas han hecho su oferta. No nos hemos alejado de la mesa", indicó DeLauro.

Jeffries dijo a los periodistas que DeLauro "ha estado tratando de que los republicanos le respondan durante semanas".

"Espero que los republicanos estén realmente dispuestos ahora a sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo de gastos, en el mejor interés del pueblo estadounidense, no en el mejor interés de sus donantes multimillonarios", sostuvo Jeffries.

Según los términos de un acuerdo que el entonces presidente republicano de la Cámara Kevin McCarthy logró con el entonces presidente Joe Biden, los gastos para defensa y no defensa aumentarían en un 1% para el año fiscal actual, que comenzó el 1 de octubre. Eso llevaría los totales a aproximadamente 895.200 millones de dólares para defensa y 780.400 millones para no defensa.

El Congreso estableció los niveles de gastos para crecer por debajo de la tasa de inflación, a insistencia de los republicanos, como parte de un paquete que también suspendió el límite de deuda para que el gobierno federal pudiera continuar pagando sus facturas. Los demócratas dicen que un acuerdo es un acuerdo.

"Ese es el camino a seguir que permitirá que todos se unan para llegar a un acuerdo de gastos que satisfaga las necesidades del pueblo estadounidense", afirmó Jeffries.

Los republicanos no lo ven de esa manera

Cole sostuvo que los demócratas están teniendo dificultades para ajustarse a la realidad de que Trump está en la Casa Blanca y los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso.

"Tenemos que recordar el acuerdo que están tratando de hacer cumplir era de cuando teníamos un presidente demócrata y un Senado demócrata. Ya no tenemos eso", apuntó Cole. "Y en particular, el presidente no se siente vinculado con vinculante un acuerdo hecho por otro presidente".

Cole señaló que "solo hay una firma que importa ahora y ya no es la de Joe Biden".

Los demócratas están luchando por mantenerse al día y proporcionar una respuesta unificada a las primeras semanas de Trump en el cargo mientras se presiona a los trabajadores del gobierno a renunciar, se desmantelan agencias enteras y el equipo de Elon Musk y su llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental obtiene acceso a información sensible de innumerables estadounidenses.

Están preocupados por cómo se están viendo afectados los servicios gubernamentales actuales, con los demócratas acusando a la administración de bloquear cientos de miles de millones de dólares en fondos previamente aprobados. Esas preocupaciones también están influyendo en su pensamiento mientras se acercan a las negociaciones del proyecto de ley de gastos.

"El nivel de confianza es el más bajo que he visto aquí en el Congreso", apuntó la senadora de Washington Patty Murray, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado. "Depende de nuestros colegas republicanos enfrentar esto y asegurarnos un acuerdo y una ley real".

DeLauro indicó que los demócratas necesitan garantías de que los republicanos cumplirán con cualquier acuerdo de gastos que alcancen los negociadores.

"Ganaste algunos. Gané algunos. Perdimos algunos cada uno. Pero tenemos un acuerdo. Y eso tiene que ser así. Esas garantías deben hacerse", afirmó DeLauro.

Si los legisladores no logran llegar a un acuerdo sobre una medida de gastos de un año completo, podrían aprobar otra medida temporal para mantener abierto el gobierno durante algunas semanas o meses más mientras intentan resolver sus diferencias.

Estas medidas provisionales, llamadas resoluciones continuas o RC en la jerga de Washington, generalmente financian programas y agencias gubernamentales a los niveles actuales.

"No quiero una RC", dijo Cole. "Pero ciertamente prefiero una RC a un cierre".