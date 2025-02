Teatro de Nueva York aborda la crianza de un hijo de género abierto en tiempos difíciles

La decisión de una pareja de criar a su hijo sin asignarle un género y en un mundo no binario, junto a los retos a que se enfrentan, son el tema de la obra 'El espacio entremedias' del español Fernando Travesí, con la que la compañía Teatro Circulo (una de las salas que programan teatro en español en Nueva York) inicia su temporada 2025.

La obra llega al escenario de Circulo en momentos en que la comunidad LGBTQ++ está bajo ataque con las medidas puestas en marcha por la Administración del presidente Donald Trump, que desde el primer día en el cargo, el 20 de enero, afirmó que sólo existen dos sexos: hombre y mujer, a lo que han seguido una serie de órdenes ejecutivas acorde con ese planteamiento.

Sin embargo, la historia que relata no hace alusión explícita a Trump ni al momento actual, pues está escrita antes de la victoria del republicano, y la historia se desarrolla en un país impreciso.

'El espacio entremedias' surgió tras publicarse un artículo en una popular revista de EEUU de padres que optaron por criar a sus hijos sin asignarle un género para que ellos decidieran en su momento por su preferencia, explica a EFE el actor argentino Fernando Gazzaniga, que dará vida al padre cuando la obra se presente del 14 al 23 de febrero, en español con subtítulos en inglés.

Travesí recibió una comisión artística del Consejo de las Artes del Estado de Nueva York (NYSCA) para completar esta obra, que participó en un pequeño festival, tras lo cual quedó varios años en un cajón hasta que Círculo la eligió el año pasado para su repertorio de este año, lo que será prácticamente su estreno.

Ahora tendrá su puesta en escena, "que es lo que la obra se merece" más allá de la controversia que ha surgido, comenta además el actor.

La pieza, dirigida por la cubana Leyma López, no se inclina hacia ningún lado, sino que expone los diversos puntos de vista sobre lo que supone criar a un bebé de género abierto, comentan Gazzaniga y la actriz española María Fontanals, que interpreta a la madre.

Un protagonista invisible

Curiosamente, el hijo de quien todo el mundo habla es un protagonista invisible, pues nunca aparece en escena.

"Queremos que la audiencia se plantee preguntas (sobre el tema)", indican mientras les escucha López, en un alto del ensayo en el teatro.

López, quien ha recibido varios premios en Nueva York por su trabajo, incluido el HOLA de la ,Organización Hispana de Actores Latinos, comenta a EFE sobre su primer proyecto para Círculo.

"He sido muy consciente como directora de centrar el tema en la familia: ¿qué está pasando en la familia y por qué toman esta decisión? Defender muy bien los caracteres, tanto del padre como de la madre, de la abuela y del director del colegio, con el que van a tener controversia y van a estar debatiendo el tema", indicó.

"La obra ofrece todas las miradas, plantea todas las preguntas que te puedes hacer sobre ese tema e invita a la reflexión", destacó.

López dijo además a EFE que aceptó dirigirla porque le supuso un reto cuando la leyó.

"No es una obra tradicional, rompe con la estructura dramatúrgica, escrita por un autor contemporáneo, con el que conversé y estaba abierto a entender mis puntos de vista. Yo ya había trabajado con María y Fernando, lo que facilita el trabajo. Me gustan los retos y el tema me pareció fundamental", afirmó.