Trump, firme en su veto a AP: "No me hacen ningún favor y yo tampoco. Así es la vida"

Logo de la Associated Press, agencia de noticias que vetó Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sostuvo firme este martes en el veto que ha impuesto a Associated Press (AP), después de la negativa que la agencia de noticias mantiene de citar como 'golfo de América' al golfo de México.

"Associated Press ha estado muy, muy equivocada en cuanto a las elecciones, a Trump, al trato dado a Trump y otras cosas que tienen que ver con Trump y los republicanos y los conservadores. No nos están haciendo ningún favor, y supongo que yo no les estoy haciendo ningún favor. Así es la vida", dijo desde su mansión de Mar-a-Lago (Florida) durante una rueda de prensa.

Trump subrayó que esa agencia estadounidense es casi la única que no se está ajustando a las nuevas directrices.

"Simplemente se niega a aceptar la ley y lo que está ocurriendo. Se llama golfo de América. Ahora ya no se llama golfo de México. Tengo derecho a hacerlo", recalcó, añadiendo que AP seguirá vetada "hasta que esté de acuerdo en que es el golfo de América".

La Casa Blanca bloqueó formalmente a AP el acceso al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One el pasado 14 de febrero. "Estamos muy orgullosos de este país y queremos que sea el golfo de América", añadió el presidente este martes.

En su guía de estilo, AP decidió seguir llamando al golfo de México "por su nombre original", aún mencionando el nuevo nombre elegido por Trump, dado que se trata de un cuerpo de agua que comparte frontera con México y Cuba.

Trump firmó la orden ejecutiva para cambiar el nombre a 'golfo de América' el pasado 20 de enero, el primer día de su vuelta al poder. Posteriormente nombró el 9 de febrero como 'Día del golfo de América'.

"Mientras mi Administración restaura el orgullo estadounidense por la historia de la grandeza de EE.UU. es apropiado que nuestra gran Nación se reúna y conmemore esta ocasión trascendental y el cambio de nombre del golfo de América", dijo entonces en un comunicado.