La Biblioteca John F. Kennedy en Boston obligada a cerrar por el despido de empleados

La Biblioteca y el Museo Presidencial "John F. Kennedy", en la ciudad de Boston, se vio obligada a cerrar ayer martes debido al "despido repentino de empleados federales", explicó la propia institución en un comunicado difundido por CNN.

"Como una Fundación que apoya a la Biblioteca JFK, estamos devastados por esta noticia y continuaremos apoyando a nuestros colegas y a la Biblioteca", agregó la fundación en la nota.

En la puerta de la biblioteca, dedicada al trigésimo quinto presidente de Estados Unidos asesinado en 1963, un cartel explicaba que "debido a la orden ejecutiva, la Biblioteca JFK estará cerrada hasta nuevo aviso".

Una fuente familiarizada con la situación dijo a CNN que el personal de la biblioteca que atendía al público y recaudaba fondos para su mantenimiento fue despedido "online", en lo que parece una medida tomada por la nueva administración del republicano Donald Trump por reducir el tamaño del gobierno federal.

El cierre se produjo días después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara nuevos recortes de su personal federal y pidiera a las diferentes agencias del país que siguieran adelante con los despidos de trabajadores que se encuentran en período de prueba, recuerda la cadena estadounidense.

Según The New York Times, la administración Trump, como parte de un esfuerzo por reducir el tamaño del gobierno federal, ha aconsejado a las agencias que despidan a la mayoría de los aproximadamente 200,000 trabajadores que aún se encuentran en sus períodos de prueba.

De hecho Trump firmó una orden ejecutiva la semana pasada en la que ordena a los jefes de las agencias federales que "emprendan preparativos para iniciar reducciones de personal a gran escala".

Aunque la biblioteca, que fue creada en 1979, confirmó que estaba "cerrada temporalmente hasta nuevo aviso", los Archivos Nacionales, organismo que supervisa a la biblioteca presidencial, dijeron en un comunicado ayer martes que la "JFK" podría reabrir este miércoles, aunque no proporcionaron ninguna explicación de porqué se había procedido a su cierre.

Los miembros de la familia Kennedy denunciaron el cierre de la biblioteca. Joe Kennedy III, nieto de Robert F. Kennedy, dijo a la cadena WBZ que el cierre se debía a los recortes de empleos federales, en concreto al despido de cinco empleados, y agregó que "cuando empezamos a cerrar bibliotecas en nombre de la eficiencia del gobierno, tenemos un problema".

"Me gustaría pensar que no fue un objetivo deliberado la biblioteca Kennedy (presidente del país por el partido demócrata), pero creo que lo que hemos visto es que no se ha pensado mucho en las consecuencias de estas acciones", dijo.

Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, criticó el cierre y dijo en una publicación de Instagram que "no tiene nada que ver con la eficiencia del gobierno".

La biblioteca es una de las 16 que conforman el Sistema de Bibliotecas Presidenciales y recibe fondos federales anuales para su mantenimiento y "una parte de sus costos de personal", según se explica en su página web.