Medios de EE.UU. critican a Trump por acusar a Zelenski de haber iniciado la guerra

Algunos medios estadounidenses de gran difusión criticaron en las últimas horas las acusaciones del presidente, Donald Trump, a Ucrania por -según él- haber comenzado la guerra contra Rusia y por el tono amigable que el mandatario ha evidenciado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, recientemente.

"He oído que (en Ucrania) están molestos por no tener un asiento (en las negociaciones). Bueno, tuvieron un asiento durante tres años y mucho antes (...) Nunca debieron haberlo empezado. Pudieron haber llegado a un acuerdo", expresó Trump el martes desde Mar-a-Lago (Florida, EE.UU.), donde también dijo estar "decepcionado" con la postura ucraniana.

Las declaraciones, que se produjeron después de negociaciones entre EE.UU. y Rusia en Riad (Arabia Saudí) para poner fin al conflicto pero sin incluir a Ucrania, provocaron la respuesta del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, de quien Trump también aseguró que solo cuenta con un "4 % de aprobación" en su país.

Ucrania está viendo "mucha desinformación" proveniente de Rusia, indicó Zelenski en una rueda de prensa este miércoles, añadiendo que las palabras de Trump son resultado de este contexto: "Con todo respeto hacia el presidente Donald Trump como líder, él está viviendo en este espacio de desinformación".

CNN: "Trump repite como un loro a Putin y culpa a Ucrania"

Este giro de 180 grados en cuanto a la guerra de Ucrania por parte de EE.UU. desató esta mañana grandes críticas por parte de medios como la CNN, que está dedicando parte de su magacín matinal a analizar las declaraciones de Trump bajo rótulos como: "Trump repite como un loro lo que dice Putin y culpa falsamente a Ucrania de iniciar la guerra".

Por su parte, el tabloide New York Post -muy conservador, cercano a Trump y con 223 años de historia- publica hoy un editorial en el que considera que las acusaciones contra Ucrania están "totalmente fuera de lugar".

"Él (Zelenksi) no la empezó (la guerra), y no ha tenido ninguna oportunidad de terminarla excepto rindiéndose al invasor empapado de sangre: Sean cuales sean las tácticas de negociación que Trump quiera utilizar, no debería faltar a la verdad", interpreta el New York Post, recalcando que "Ucrania es la víctima" y "nuestro aliado" (de EE.UU.).

En The Washington Post, el columnista y ganador del premio Pulitzer George F. Will había alertado horas antes del acercamiento y "coqueteo" de la Administración Trump con el Kremlin.

"Una falsa 'realidad' estadounidense sobre Ucrania coquetea con la catástrofe", tituló su columna en la que argumentaba que "Trump y Vance podrían llegar a lamentar su indiferencia hacia Ucrania en su lucha contra Putin".

"El camino a la guerra en 1939 estaba pavimentado con 'realidades' falsas. Hoy, el camino hacia una guerra más amplia está siendo pavimentado por la ignorancia de la historia de los líderes estadounidenses, y por las tonterías de personas a las que se les paga por dar sentido a las cosas", concluía Will.

En la misma línea, The Wall Street Journal se mostraba perplejo en un editorial donde anotaba que "la inminente rehabilitación de Vladímir Putin es especialmente difícil de asumir".

"El señor del Kremlin inició en 2022 la mayor guerra terrestre en Europa desde Hitler, y su «operación militar especial» ha matado o mutilado a cientos de miles de rusos y ucranianos", le recordó The Wall Street Journal a Trump sobre un acercamiento a Rusia y un desdén a Ucrania que ha soliviantado a los medios de EE.UU.