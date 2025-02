Una niña latina acaba con su vida tras recibir amenazas de deportación en la escuela

Una estudiante latina de 11 años murió tras sufrir el acoso de otros alumnos de una escuela de Gainesville (Texas) que amenazaban con denunciarla ante las autoridades migratorias de Estados Unidos para que fuera deportada junto con su familia.



La muerte de Jocelynn Rojo Carranza, que según las autoridades se trató de un suicidio, ha conmocionado a la comunidad hispana de Texas, mientras su familia adelantaba las exequias.

La menor sufrió meses de acoso escolar por su estatus migratorio, denunció su familia.

Familiares y amigos se reunieron este miércoles en el templo católico St. Mary's, en la ciudad de Gainesville, donde se celebró un conmovedora misa fúnebre.



La estudiante, de sexto grado en la Gainesville Intermediate School, falleció el 8 de febrero en el Medical City de Dallas, días después de atentar contra su vida en su hogar.

Según la familia, la niña era acosada por sus compañeros, quienes la amenazaban con reportar a su familia ante las autoridades migratorias.

Su madre, Marbella Carranza, se enteró del acoso solo después de su muerte. "Esperé toda una semana por un milagro para que mi hija se recuperara, pero desafortunadamente, nada se pudo hacer", declaró a la prensa local.



Pese a que el personal escolar sabía que la menor sufría 'bullying' por ser latina y la pequeña recibía orientación de un consejero de la escuela una o dos veces por semana, su familia nunca fue notificada.



Ahora, la madre de la menor colabora con los investigadores para esclarecer por qué la escuela no le reportó a tiempo. El caso es investigado por la Oficina del Alguacil del Condado de Cooke, donde está la escuela.



Por su parte, el distrito escolar ha reiterado su compromiso con la seguridad de sus estudiantes. En un comunicado, Gainesville Independent School District aseguró que cuenta con políticas estrictas contra el 'bullying', aunque la comunidad ha cuestionado su efectividad.



"El bullying no se puede tolerar, y mucho menos cuando pone en riesgo la vida de un niño", expresó Juanita Díaz, activista de United We Dream, una organización a favor de los derechos de inmigrantes. "Este caso es una llamada de atención para todo el sistema educativo".

Según la esquela funeraria, la niña tocaba la trompa en la banda escolar, le encantaba bailar, nadar y hacer videos en TikTok. "Era una niña que siempre estaba activa, le encantaba hacer piruetas y disfrutaba los viernes de películas con la familia", recordó su madre.



Para ayudar con los gastos funerarios, Marbella Carranza creó una página de GoFundMe, donde la comunidad ha dejado mensajes de apoyo. "Ningún niño debería sufrir de esta manera", escribió un usuario en esa plataforma.



En caso de emergencia o riesgo inminente de casos similares, la comunidad en Texas puede acudir a la línea de emergencia 988.