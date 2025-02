Trump dice estar cansado de cómo Zelenski está gestionando la guerra: "No tiene cartas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes estar cansado de cómo el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, está gestionando la guerra con Rusia: "No tiene ninguna carta", señaló en una entrevista con Fox News Radio.

"Lo he estado observando durante años y lo he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y te cansas", señaló el líder republicano, que dijo "haber visto suficiente".

Trump criticó además que Zelenski se queje del inicio de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí a espaldas de Ucrania.

"Ha estado en reuniones durante tres años y no se consiguió nada, así que no creo que sea muy importante que esté. Miren lo que le pasó a su país. Ha sido demolido", añadió el presidente estadounidense, que estimó que desde que volvió al poder el pasado 20 de enero ha habido más avances que en todo ese tiempo.

Trump destacó que Zelenski no era una prioridad en la mesa de negociaciones "porque lo hizo muy mal" en la negociación anterior.

El mandatario estadounidense añadió que él es el único motivo por el que está habiendo diálogo.

"Sólo quieren hablar por mí. Si yo no estuviera involucrado, no estarían hablando y Rusia continuaría pasando por Ucrania. Se ha apoderado de muchas tierras y seguiría avanzando si no fuera por mí. No hablarían en absoluto. Soy la única razón por la que están hablando", afirmó.

Trump había acusado esta semana a Ucrania de empezar la guerra con Rusia.

En su entrevista con Fox News incidió en esa idea pero la matizó. "Rusia fue atacada. Rusia atacó, pero no había ninguna razón para que lo hiciera. Cada vez que digo: 'Oh, no es culpa de Rusia', las noticias falsas siempre me critican, pero (Joe) Biden dijo cosas equivocadas, Zelenski dijo cosas equivocadas y fueron atacados por alguien mucho más grande y fuerte".

"Es algo que no está bien y que no se hace, pero Rusia podría haber sido convencida tan fácilmente que nunca debería haber habido una guerra. (...) Nunca habría atacado si hubiera gente que supiera lo que estaba haciendo. Biden es un tipo muy muy tonto. (...) No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y todo lo que dijo estuvo mal".

Trump destacó que no está intentando dejar bien a su homólogo ruso: "Solo estoy destacando que esta guerra nunca debería haber comenzado", dijo apuntando que aceptaría "hoy" mismo una llamada de Zelenski porque no está jugando al respecto.