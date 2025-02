Trump dice que la UE se formó para "joder" a EE.UU. y planea que los aranceles ronden el 25 %

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles la Unión Europea "se formó para joder a Estados Unidos" y señaló que los aranceles previstos para el bloque comunitario rondarán el 25 %.

"Seamos honestos, la Unión Europea se formó para joder a Estados Unidos. Ese es el propósito y lo han hecho bien, pero ahora soy presidente", dijo en la primera reunión de gabinete de su segundo mandato, iniciado el 20 de enero.

Trump destacó que su país tiene un déficit cercano a los 300,000 millones de dólares con el bloque comunitario. De hecho, según la web de la Oficina de Comercio Exterior de EE.UU. (USTR, por sus siglas en inglés), en 2024 Estados Unidos registró un déficit comercial de bienes con la Unión Europea de 235,600 millones de dólares.

"Hemos tomado una decisión. La anunciaremos muy pronto y será del 25 % en general, para coches y otras cosas", recalcó.

El presidente criticó que los europeos no acepten productos europeos: "No aceptan, esencialmente, nuestros productos agrícolas. Usan todo tipo de razones por las que no. Y nosotros los aceptamos todos y tenemos un déficit de alrededor de 300,000 millones de dólares con la Unión Europea", dijo.

El líder republicano sí quiso dejar claro que "ama" los distintos países europeos.

"Supongo que soy de allí en algún momento, hace mucho tiempo, ¿no? Indirectamente. También bastante directamente, supongo. Pero amo los países de Europa. Amo a todos los países, francamente, todos diferentes", concluyó.